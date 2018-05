- Signage Sunday heute: Die Stukturvertriebler-Szene hat die Nöte des lokalen Einzelhandels erkannt, ein Geschäftsmodell daraus geformt und trommelt für ein fragwürdiges Digital-Konzept mit Cashback-Karten. Gewinne einfahren dürften damit weder der Handel noch die Endkunden. Außerdem droht teilnehmenden Retailern ein Reputationsschaden. von Thomas Kletschke

Dienstagabend, irgendwo in Bayern: Etwa 80 Interessierte sind gekommen, eine Industrie- und Handelskammer hat eingeladen. Die Händlerinnen und Händler können sich über Wege zur Kundenbindung informieren. Konzepte und Technologien, die spannende Einkaufserlebnisse versprechen, sollen vorgestellt werden.

Auch wenn die Gegend zu den wohlhabenden hierzulande zählt, muss die 70.000 Einwohner zählende Stadt sich überlegen, ob man eine der Initiativen startet, wie es sie in vielen weiteren Klein- und Mittelstädten gibt, etwa eine gemeinsame Plattform für den Handel vor Ort, um es den Amazons und Googles dieser Welt zu zeigen. Oder, ob einzelne Händler, beziehungsweise die Werbegemeinschaft da etwas anstoßen. Diskutiert wird, ob ein Karten-gebundenes System eingeführt wird, dass Rabatte und Loyalty Cards kombiniert. Zudem wollen sich die versammelten Kaufleute informieren, ob sie mit Electronic Shelf Labels (ESL) oder anderen Tools Prozesse im Store vereinfachen können, damit das Personal in der Beratung mehr leisten kann. Und Beratung, das ist eine der Kernkompetenzen des stationären Handels.

Mehrere Anbieter stellen Loyalty Cards und Loyalty Apps vor, White Label-Systeme. Eine Beratungsgesellschaft empfiehlt, das Ganze mit Firmen-Karten zu kombinieren. Vorteil: Gibt ein Arbeitgeber eine Firmenkarte heraus, können steuer- und sozialversicherungsfreie Leistungen an die Arbeitnehmer gehen. Und statt Tank-Gutscheinen kann es eine Einkaufskarte für den Einsatz in der Region sein. Mögliche Kombination: Die Retailer vor Ort geben dann noch etwas Rabatt. Studien zeigen, dass dadurch Mehr-Umsätze erzielt werden. Endkunden haben effektiv mehr (weil steuerfrei) Geld in der Tasche, ein Arbeitgeber muss nicht noch den letzten Cent mehrfach rechnen (entfallende Steuerbelastung) und der Handel vor Ort kann realistischerweise Mehrumsätze erwarten.

Der Abend ist an diesen Stellen spannend, diskussions-würdig. Genau die Mischung aus technischen und Hintergrund-Infos, die für eine erste Information von kleinen bis mittelgroßen Handelsunternehmen richtig sind. Man fühlt sich auch fast schon wie bei einem Pitch: Der anwesende Oberbürgermeister hat wohl schon ein System präferiert, beziehungsweise einen Anbieter. Er könnte da etwas anstoßen – alles interessante Themen für die Lokal-Seite der Zeitung für die ich vor Ort bin um zu berichten.

Bizarr wird es an anderer Stelle. Ich verschlucke mich mehrmals fast am mitgebrachten Mango-Milchshake: Denn der Referent mit dem edelsten Zwirn heute Abend versucht sich darin, dass teuerste und undurchsichtigste Geschäftsmodell an den Mann zu bringen, eine Cashback-Karte. Motto: Endkunde kauft mit der Karte oder der App beim Händler X ein, bekommt einen Bar-Rabatt. Mehr-Umsätze bedeuten horrende Provisionen für das Karten-Unternehmen – erst auf mehrfache Nachfrage nennt er dazu Zahlen – sowie die Händler, die den jeweiligen Kunden geworben haben. Und zwar jedes Mal. Der werbende Händler kann überall auf der Welt sitzen. Wer sich – beruflich oder privat – mal mit Pyramiden- und Schneeballsystemen beschäftigt hat, wird nun aufmerksam. Dann erzählt der Vortragende noch, seine Firma würde ein Mobile Payment-System anbieten. Er hat also nicht den blassesten Schimmer über grundlegende Begriffe von Retail-Technologien. Er könnte heute auch versuchen, Heizdecken zu verkaufen. Heute ist die Geschichte: Wir verknüpfen Onlinehandel und Handel vor Ort, Großkonzern und kleinen Händler. Multichannel im Rührgerät sozusagen.

Dann wird erwartungsgemäß – wir riechen Strukturvertriebler ja zwei Meilen gegen den Wind – erzählt, wie groß und wichtig die Firma sei. Und börsennotiert und so. Aus der Präsentation geht hervor, dass Aktiengesellschaften in der Schweiz und in Liechtenstein sowie GmbHs in mehreren Ländern dazu gehören. Offiziell hat dieses Unternehmen, oder dieser Verbund, aber nach letzten Angaben lediglich gut 50 Mitarbeitende. Ein bisschen viel Firmengeflechts-Wasserkopf für eine kleine App. Und die Verwaltungskosten zahlt natürlich der Kunde: der Händler durch sehr hohe Provisionen, der Endkunde mit seinen Daten. Ob die überhaupt DSGVO-konform bearbeitet werden (müssen) bleibt im Vagen. Schließlich könnten die Daten ja den Rechtsraum der EU verlassen; aber das ist auch nur ein Nebenkriegsschauplatz. Falls der teilnehmende Händler Marketing-Material (Prospekte, Aufsteller et cetera) kaufen muss – wovon auszugehen ist – sei der Hinweis gegeben, dass das Unternehmen innerhalb von ein paar Jahren mehrfach Namen und CI änderte.

Schließlich wird erwähnt, dass man eine Banklizenz habe – aber nicht wo. In der Nachrecherche sieht man schnell, dass mindestens ein EU-Land der Firma zumindest zeitweise den Betrieb wegen einer fehlenden Banklizenz verboten hat – und zwar im September 2017. Stattdessen soll beeindrucken, dass die Firma einen Werbespot 30.000 mal hat laufen lassen. Unter anderem im Fernsehen. Wow, das ist so süß wie naiv. Weitere Streuverluste erzeugt man durch Print-Sammelanzeigen in der Presse vor Ort.

Aktuell wirbt man damit, dass große Onlinehändler mitmachen würden (in der Präsentation wird einer der drei größten deutschen Discounter genannt, auch der Name einer sehr großen europäischen Kette von Elektrofachgeschäften taucht auf) und Bar-Rabatte gäben. Und die möchte man dann mit den lokalen Händlern vor Ort unter ein Dach bringen. Und zwar – selbst gestecktes Ziel – in 100 Ländern dieser Erde. Bleiben dann noch gut 90, und man hätte schon fast die UNO übertrumpft, wenn es um die Mitgliedschaft geht. Neben verschiedenen EU-Mitglieds- und weiteren europäischen Ländern ist die Firma nach eigenen Angaben in so wichtigen Volkswirtschaften wie Trinidad und Tobago aktiv – ein Staat, der weniger Einwohner als München hat, hübsche Briefmarken exportiert und sich laut OECD durch „nicht-konforme“ Steuer-Transparenz auszeichnet, also eine der besonders undurchsichtigen Steueroasen ist (vgl: diese OECD-Liste vom September 2017).

Angeblich ist die bei dieser Veranstaltung auftretende Firma 60 Millionen Euro oder Franken wert. Weil eine große internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsungsgesellschaft (deren Name wird an dem Abend genannt) errechnet hätte, wie viel ein Endkunde, der an dem System teilnimmt, in Euro wert ist. Nichts gegen immaterielle Vermögenswerte, aber man muss nicht jedem Analysten glauben. Und aus Erfahrung weiß man ebenso, dass eine einmal runtergezogene App ja nicht im Dauer-Einsatz sein muss.

Dass sich diese aufgeblähte Firma seit einiger Zeit durch Sportsponsoring bekannter macht, wird ebenfalls mehr als notwendig oft erwähnt. Gerne umgibt man sich dabei auch mit einem bundesweit bekannten Politiker, der mal Ministerpräsident eines wirtschaftsstarken Bundeslandes war, Jurist ist, und offenbar keine Probleme hat, irgendwo in der Provinz Grußworte im Namen dieser Firma zu entrichten.

Zahlreiche Strukturvertriebler sind offenbar im Einsatz. Auch der heute Präsentierende, gehört, nach allem was man online recherchieren kann, nicht direkt zu der Firma. Das erwähnt er aber an keiner Stelle. Er steht aber wohl für eine in Luxemburg ansässige Vertriebsorganisation. Und ist angeblich ganz dicke mit der Vorstandsschaft des Unternehmens. Zumindest suggerieren das die PR-Texte des Unternehmens(-Verbunds). Sprich: Er weiß ganz genau, was er da heute macht – und gehört mit zu den Protagonisten der Unternehmensgruppe.

Ach ja, wo wir gerade bei den Aushängeschildern des Unternehmens sind: Der Gründer der Firma war auch mal sehr vertriebs-aktiv. Und zwar mindestens im Umfeld eines Unternehmens, das für einen der größten Insolvenzfälle der vergangenen Jahre steht. Manche Quellen geben an, er sei sogar der Vertriebschef gewesen. Wir reden in diesem Fall von einem Insolvenz-Betrag von gut einer halben Milliarde Euro, einer noch nicht abgewickelte Insolvenz, die inzwischen halb so lange dauert, wie die Existenz des damaligen Unternehmens (das sich mit seinen Dienstleistungen an Consumer-Kunden wandte).

Das lässt sich alles innerhalb von ein, zwei Stunden recherchieren. Die einladende IHK hatte wohl in diesem Fall versäumt, mal den Rechner anzuschmeißen und eine Suchmaschine nach Wahl zu bedienen.

Juristisch lässt sich das Angebot der Firma sicherlich schwer greifen. Allerdings macht sich das Unternehmen keine große Mühe, exakt zu kommunizieren, wer was wann für genau welche Leistung erhält. Den Vorwurf der Bauernfängerei muss man sich also wohl gefallen lassen. Erst recht, wenn man auf Einladung ein Konzept einer Business-Kundschaft vorstellt und selbst auf Nachfrage keine oder sich widersprechende Angaben zu Kosten oder Provisionsmodell macht. Reden, das können sie, bei der Firma. So finden sich im Web Lobpreisungen des Firmengründers oder Einladungen zu Vertriebsveranstaltungen, die in der Sprache manchmal eher an eine Sekte erinnern. Die Angaben über die Märkte, in denen man derzeit aktiv ist, schwanken. Und prophylaktisch verbreitet die externe PR-Agentur des Anbieters Stellungnahmen, in denen darauf hingewiesen wird, dass der Mehrheitseigner des Unternehmens unter Cyber Mobbing zu leiden habe. Damit meint die Firma wohl Beiträge ausländischer Blogs, die längerfristig über Strukturen aus dem Multivel- / Strukturvertriebsbereich schreiben und dabei auch schon mal Tacheles reden.

Das simple Modell der Firma: Es werden Provisionen immer an den Händler gezahlt, der geworben hat. Beziehungsweise der Teil der Provisionen, der nicht der Firma zugute kommt. Ob sich reale Neukundengewinnung in Kleinstädten daraus erzielen lässt, das sollte man zumindest hinterfragen.

Die kürzlich von der IHK eingeladenen Händler zeigen sich bei diesem Geschäftsmodell zurecht skeptisch. Man würde beispielsweise seine CRM-Daten in eine Blackbox geben (möglicherweise noch über ein extra zu beziehendes PoS-Terminal), heißt es im Gespräch nach der Veranstaltung untereinander. Und Endkunden würden ebenfalls ihre Daten geben. Klar, von irgendwas muss diese komplizierte Firmen-Konstruktion am Leben erhalten werden.

Glücklicherweise können die Brick and Mortar-Händler aus der kleinen Stadt rechnen. Die offenbar mindestens doppelt so hohe Vergütung bei diesem Laden im Vergleich zu anderen Anbietern an diesem Abend lässt so manchen der anwesenden Kaufleute lauthals lachen.

Eine andere Reaktion – die zugleich höflich gewesen wäre – wäre auch nicht angemessen gewesen.