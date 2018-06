- Am Point of Sale setzt die Haushaltswarenmarke Zwilling auf eine interaktive und screen-basierte Omnichannel-Lösung. von Thomas Kletschke

Mit Küchenprodukten, Bestecken oder Beauty-Instrumenten ist Hersteller Zwilling aus Solingen weltweit im Geschäft. Dabei verkauft das bereits 1731 gegründete Unternehmen seine Waren in mehr als 100 Ländern weltweit. Im Jahr 2017 lag der Umsatz der Gruppe bei 697 Millionen Euro. Neben Zwilling sind verschiedene Marken Teil des Portfolios. Im Jahr 2015 etwa übernahm Zwilling den italienischen Pfannenhersteller Ballarini. Das Familienunternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Aluminium-Kochgeschirr in Europa. Und seit 2018 beteiligt sich das Unternehmen zu einem Viertel am Start-up Cuciniale, das unter anderem unter anderem intelligente Kochfelder zum digital unterstützten Kochen entwickelt.

Digital unterstützt geht es bei Zwilling auch am Point of Sale zu – Multi- und Omnichannel sind die Themen für die Präsentation im Einzelhandel. In Kooperation mit der muse content GmbH entwickelte eyefactive für Zwilling eine interaktive Touchscreen-PoS-Software als innovatives Store-Konzept für den Retail-Bereich. Eines der Ziele: Die Verbindung des digitalen Online-Sortiments mit der Shopping-Experience vor Ort.

Kunden können sich vor Ort an großen Touchscreens über das Produktsortiment von Zwilling selbst interaktiv informieren. Mehr als 2.500 Produkte wurden dafür aus der bestehenden Online-Datenbank integriert. Sie sind in verschiedenen Kategorien übersichtlich strukturiert. Zusätzlich können Kunden auch einen virtuellen Assistenten nutzen: Mit einfachen Fragen als vorgeschaltete Filter liefert die Software die passenden Produkte. Zusatzinformationen in Form von Bildern und Videos ergänzen die interaktive Shopping-Erfahrung.

Besonderes Highlight: Viele Produkte im Laden sind mit RFID-Chips ausgestattet. Sobald ein Kunde ein Produkt an den ausgewiesenen RFID-Reader hält, erscheinen auf dem Display die entsprechenden Informationen, ohne dass der Kunde selbst dorthin navigieren müsste. Dieses Prinzip verknüpft das reale Produkt mit digitalen Zusatzinformationen und einer intuitiven Benutzerführung.

Innerhalb der Multitouch-Software können sich Kunden ihren individuellen Warenkorb zusammenstellen. Auf Wunsch wird in Echtzeit ein QR-Code generiert, mit dem sich der virtuelle Warenkorb auf das eigene Smartphone übertragen lässt. Hier kann anschließend der Kauf online abgeschlossen werden. Alternativ lässt sich der Warenkorb auch per E-Mail als Link zusenden, um den Kaufvorgang zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, beispielsweise zuhause auf dem Laptop im Browser.

Für die notwendige Aufmerksamkeit und Fernwirkung der Systeme sorgen einfach austauschbare Videos als Intro-Screens, die mit animierten Hinweisen zur Benutzung der interaktiven Systeme ergänzt werden. Zusätzlich werden die Kunden an verschiedenen Stellen durch Hinweise und Animationen an die Hand genommen. Die intuitive Bedienung wird zusätzlich durch einfache Gestensteuerung gefördert. So können Kunden mit einem Finger eine Auswahl treffen, per Drag-and-Drop mehrere Produkte in den Warenkorb ziehen oder mit der ganzen Hand ein Fenster drehen und verschieben.

Die interaktive Lösung wurde erstmals auf der „Messe Ambiente“ im Frühjahr 2018 präsentiert.