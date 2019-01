Goldbach ist jeweils neben den beiden JC Decaux Mehrheitsbeteiligungen APG (Schweiz) und Gewista (Österreich) der führende DooH-Vermarkter. Die besondere Rolle im Markt verdankt Goldbach auch seiner Historie als TV-Vermarkter der Länderfenster der RTL-Gruppe und von P7S1. Neben Privat-TV, Radio (Schweiz) und Online hat Goldbach schon früh auf DooH gesetzt. Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich übernahm Goldbach als Sales House die Vermarktung der meisten relevanten DooH-Netze jenseits der großen Außenwerber. Anfangs als „sympathischer David“ vereinte Goldbach die kleinen und kleinsten Netze gegen die Out-of-Home Goliaths. Zwischenzeitlich erreichte Goldbach in CH und AT fast 50% Marktanteil. Doch in den letzten Jahren erreichte man in der DooH-Vermarktung eine Wachstumsgrenze, da die jeweiligen Schwergewichte APG und Gewista vermehrt in Digital investierten.

Bemerkenswert war der DooH-Strategiewechsel, den Goldbach 2016 Jahr vollzog. Bis dato zeichnete sich Goldbach immer durch völlige Unabhängigkeit aus. Als Vermarkter war man Partner der Netzwerkbetreiber. Mit dem Vermarktungsgewinn einiger Ostschweizer Shoppingcenter veränderte sich die Rolle vom Saleshouse zum Netzwerkbetreiber. Goldbach investierte in eigene Netze, betreibt und vermarktet diese in eigener Verantwortung. Der „sympathische, unabhängige David“ war in den Augen der anderen DooH-Netzwerkbetreiber und Goldbach-Kunden auf einmal gar nicht mehr so unabhängig.

Auch die Vermarktungsinitiativen im Online-Segment waren keine Selbstläufer. Gegen die globalen Schwertgewichte Google, Facebook und Co kann eine kleine Goldbach auch im Heimatmarkt nur schwer bestehen. Zusätzlich etablierte sich in der Schweiz mit Admeira ein nationaler Wettbewerber. Goldbach entschied sich somit 2017 einen Partner zu suchen. Kurz vor Weihnachten 2017 wurde dann die Übernahme durch Tamedia verkündet.

Der Zusammenschluss von Goldbach und Tamedia unter dem Dach der Tamedia ist nach einem Jahr zu großen Teilen abgeschlossen. Zum 1.03.2019 sollen die Digital-Geschäftszweige unter dem Dach von Goldbach zusammengelegt werden. Neo Advertising Genf – die seit letztem Jahr auch mehrheitlich in Besitz der Tamedia ist – ist weiterhin in der Konzernorganisation im Bereich Pendlermedien (20Minuten Gratiszeitungen) angesiedelt. Inwieweit die DooH-Aktivitäten von Neo Advertising – die fast ausschließlich in der französischsprachigen Westschweiz angesiedelt sind – zukünftig auch bei Goldbach angedockt werden, ist noch nicht bekannt.

Die Digital-Produkte der Goldbach spielen eine wichtige Rolle in der Zukunftsstrategie von Tamedia. Das Tageszeitungsgeschäft ist auch in der Schweiz nicht mehr „vergnügungssteuerpflichtig“. Digital – sowohl Online Vermarktung wie auch der Betrieb eigener Online-Marktplätze und DooH – sollen Tamedia für die Zukunft rüsten.