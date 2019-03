Um die Customer Journey im Flagship in New York für die Kundschaft noch spektakulärer zu machen, beauftragte Levi Strauss & Co. seinen langjährigen Digital-Partner, die Agentur Reflect, die auch den Flagship der Marke in San Francisco gestaltete. In das Digital Signage Projekt waren zudem D3 (LED Signage) und BrightSign involviert.

Der kürzlich eröffnete Levi’s Flagship am Times Square ist mit fast 17.000 ft² – umgerechnet etwa 1.579 m² – der größte Store der Marke weltweit. Neben Ladengestaltung, Produktsortiment und Omnichannel-Funktionen spielten berits bei der Konzeption auf Digital Signage und AV eine große Rolle.

Dabei kann der Flagship auch als Vorbild für die weltweit 500 eigenen Läden des 1853 gegründeten Bekleidungsunternehmen gelten – Levi’s-Produkte sind in über 100 Ländern weltweit erhältlich.

Im New Yorker Store setzt man dabei auf LED Signage: Insgesamt werden 10 Millionen LED-Pixel auf beiden Ebenen des Geschäfts auf einer mehr als 1.000 ft² (etwa 92 m²) Fläche für die Inszenierung der Marke genutzt. Das gesamte LED Signage stammt von D3 LED – und wird von lediglich 2x BrightSign XT1144 Media Playern bespielt. Zwei zusätzliche Media Player des gleichen Typs sorgen für eine hohe Redundanz und schützen so vor Ausfällen.

Als AV-Medien wurden in den wichtigsten Bereichen des Stores 3x große LED Screens installiert: ein 41 m langes Curved Display außen neben dem Eingang des Ladens, eine die Rolltreppe umfassende LED-Lösung und ein 82 ft, also rund 25 m, breiter Screen in U-Form im Erdgeschoss.