Sony hat das neueste Sortiment an „BRAVIA“ Professional Displays angekündigt. Die neue Serie umfasst 20 verschiedene Displays.

Zentrale Neuerung: Alle neuen Modelle verfügen über einen integrierten TV-Tuner mit einer Laufzeit von 18 Stunden. Zudem unterstützen sie Android 8.0*, wodurch sich die Installation von APK-Dateien von Drittanbietern beschleunigt. Auch eine automatische App-Startfunktion ist inbegriffen. Anwendungen (zum Beispiel Telefonkonferenz-Software) können automatisch gestartet werden, sobald das Display eingeschaltet wird. AV-Verantwortlichen stehen so mehr Optionen zur Verfügung, um Screens individuell anzupassen und die Einrichtungszeit für Endbenutzer zu verkürzen. Darüber hinaus lassen sich Software-Updates zentral über die neue Remote-Firmware-Aktualisierungsfunktion via IP auf jedes Display übertragen. Nach einem Software-Update zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr werden dann laut Hersteller auch bisherige BRAVIA Professional Displays von Sony mit Android 8.0 kompatibel sein.

Die neuen Flaggschiffmodelle von Sony sind:

ZG9 : Das erste 8K BRAVIA Professional Display von Sony. Das Display mit High Dynamic Range (HDR) ist sowohl in 85“ als auch in 98“ erhältlich. Das ZG9 baut auf dem X1 Ultimate-Chip auf, der speziell für die Verarbeitung von 4K- und 8K-Bildern entwickelt wurde. Der Chip sorgt für eine dynamische Kontrastverbesserung und nutzt Super Bit Mapping HDR und Precision Color Mapping, sodass Hunderte von Objekten automatisch erkannt und optimiert werden können

: Das erste 8K BRAVIA Professional Display von Sony. Das Display mit High Dynamic Range (HDR) ist sowohl in 85“ als auch in 98“ erhältlich. Das ZG9 baut auf dem X1 Ultimate-Chip auf, der speziell für die Verarbeitung von 4K- und 8K-Bildern entwickelt wurde. Der Chip sorgt für eine dynamische Kontrastverbesserung und nutzt Super Bit Mapping HDR und Precision Color Mapping, sodass Hunderte von Objekten automatisch erkannt und optimiert werden können XG80/XG85 : Die professionellen Displays der XG8-Serie mit 4K-HDR, schneller Einrichtung im Pro-Modus, eine Einstellung in einem Schritt für Signage und Konferenzräume sowie die Unterstützung von offenen APIs. Die XG8-Displays sind in 6 verschiedenen Größen von 43“ bis 85“ erhältlich

: Die professionellen Displays der XG8-Serie mit 4K-HDR, schneller Einrichtung im Pro-Modus, eine Einstellung in einem Schritt für Signage und Konferenzräume sowie die Unterstützung von offenen APIs. Die XG8-Displays sind in 6 verschiedenen Größen von 43“ bis 85“ erhältlich AG8/9: Die professionellen OLED-Displays der AG8/9-Serie bieten integrierte professionelle Funktionen, darunter ein intelligentes Automatisierungssystem, einen Media Player und eine Schnittstelle für Konferenzräume.

Alle BRAVIA Professional Displays können in die Workplace-Management-Lösung TEOS Manage und die Digital Signage-Lösung von TDM integriert werden. So lässt sich Signage schnell und einfach erstellen und über die Cloud direkt auf die BRAVIA Professional Screens übertragen. Darüber hinaus können alle Flaggschiffmodelle auch in TEOS Connect integriert werden. Diese Lösung ermöglicht es Endbenutzern, Inhalte von ihren Laptops nahtlos und gleichzeitig direkt für ein BRAVIA Professional Display freizugeben.

Als neue Modelle kommen auf den Markt:

XG80-Serie (4K, Android): FWD-43X80G/T, FWD-49X80G/T

XG85-Serie (4K, Android): FWD-55X85G/T, FWD-65X85G/T, FWD-75X85G/T, FWD-85X85G/T

AG8-Serie (OLED, Android): FWD-55A8G/T, FWD-65A8G/T

AG9-Serie (OLED, Android): FWD-55A9G/T, FWD-65A9G/T, FWD-77A9G/T

ZG9-Serie (8K, Android): FWD-85Z9G/T, FWD-98Z9G/T

XG7-Serie (4K, kein Android): FWD-43X70G/T, FWD-49X70G/T, FWD-55X70G/T, FWD-65X70G/T

WD6-Serie (HD Ready, kein Android): FWD-32WD605/T

WG6-Serie (FHD, kein Android): FWD-43W66G/T, FWD-50W66G/T

* Android 8 ist bei allen neuen BRAVIA-Modellen standardmäßig enthalten, außer für AG8 und XG80, für die Android 8 zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2019 erhältlich sein wird.