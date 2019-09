Wenn der Huber-Sebastian nicht so ein Frickler wäre, dann wäre ein vergleichbares Projekt nie zustande gekommen. Oder vielleicht nur mit Riesenaufwand und Hilfe eines US- oder DAX-Konzerns wie Intel oder SAP.

Alois Dallmayr – kurz: Dallmayr – ist eines der größten Delikatessengeschäfte Europas und eine der bekanntesten deutschen Kaffeemarken. Das 1700 gegründete Unternehmen ist nach wie vor am Stammhaus in Nähe des Münchner Rathauses ansässig, behält seinen Markenkern, ist aber auch innovationsfreudig und hat längst diversifiziert. Mit über 90.000 Kaffeeautomaten, Kaltgetränkeautomaten und Snackautomaten zählt beispielsweise Dallmayr Vending & Office zu den führenden Automatenbetreibern in Europa. Weltweit ist der Geschäftszweig insgesamt in 18 Ländern aktiv. Kaffeegeschäft und Automatenservice entwickelten sich in den letzten 50 Jahren zu den heute größten Geschäftszweigen des Unternehmens, das nach wie vor in Familienbesitz ist.

Umso interessanter, dass man nun eine neue Lösung parat hat, die erstens von einem kleinen Wettbewerber stammt und sich zudem sowohl für den Einsatz am Point-of-Sale in einem Flagship eignet, wie prinzipiell auch für größere Roll-outs – beispielsweise auch an anderen Orten. Aber, vielleicht wagen besonders inhabergeführte Firmen mal etwas. Die 5. Generation der Familie Randlkofer führt das Unternehmen seit dem Jahr 2015. Zuletzt erwirtschafteten rund 4.381 Mitarbeitende einen Umsatz von 938,2 Millionen Euro.

Dann wäre da noch die Familie Huber: Vater, Mutter, 3 Söhne. Die haben im Jahr 1999 das Kaffeekontor Bayern gegründet. Für gewerbliche wie Privatkunden bietet man ebenfalls alles rund um die beste Bohne. Neben einem Onlinehandel gibt es 3 Showrooms: am Stammsitz in Schrobenhausen, in München sowie in Ingolstadt.

Detail am Rande: Die Wurzeln des Kaffeekontors Bayern liegen in der EDV / IT. Das Business entwickelte sich aus einem Systemhaus heraus. Hier kam die Digitalisierung also schon vor dem Kaffee. Und ist nie verschwunden.

„Eine gute Maschine alleine garantiert noch keinen guten Kaffee. Es geht um die Wassertemperatur und den Druck“, sagt Sebastian Huber. „Die Annahme, dass Siebträgermaschinen den besten Kaffee erzeugen, ist heute nur mehr bedingt richtig, das hängt stark vom Menschen dahinter ab.“ Vollautomaten könnten inzwischen längst mit der Qualität mithalten. Seine Idee: den Vollautomaten unter dem Tisch verstecken, nur Auslauf sollte noch zu sehen sein. Um mit der Maschine zu „sprechen“ entwickelte er eine Software, die mit Display, iPad und via Touch bedient werden kann. Als er das System auf der Gastronomiemesse in Stuttgart vorstellte, war das Interesse groß.

„Viele erkannten, dass das System perfekt für die Selbstbedienung ist.“ Mit seinen IT-Kenntnissen entwickelte Huber eine eigene Software, um eine Bezahlfunktion zu integrieren. Die Payment-Lösung kam bei Dallmayr gut an. Dort war man auf der Suche nach dem Kaffeeautomaten der Zukunft. Wenig später war auch die Digital Signage-Branche mit im Boot.

„Es sollte mehr ein Einrichtungsgegenstand mit einem großen Bildschirm sein. Für dieses Projekt brauchten wird einen Spezialisten rund um Displays und Digital Signage und stießen auf Peakmedia. Sie waren begeistert von dem Projekt und spannten den Faden weiter, indem sie die Schweizer Firma Advertima mit ins Boot holten.“ Das Kernprodukt des Schweizer Unternehmens Advertima ist eine Software, die mit Input-Sensoren wie Kameras, die reale Welt analysiert und interpretiert.

Das Ergebnis der Kaffee-Kollaboration aus Bayern, Österreich (Peakmedia) und der Schweiz: Das Video am großen Display wechselt, der Screen wird aktiv, schlägt drei Kaffeevarianten vor, abgestimmt auf den Kunden. Nach Auswahl des Kaffees beginnt die Maschine, leise zu surren, während am Display ein zum gewählten Kaffee passendes Video startet. Bewegungssensoren und eine Kamera zur Gesichtserkennung werden dazu genutzt.

Ein visueller Sensor erkennt die Person, die vor dem Automaten steht. Die Parameter Gender und Age werden erfasst, darauf aufbauend der bevorzugte Kaffee dieser Kundengruppe vorgeschlagen, wodurch das zeitaufwendige Auswählen des Kaffees am Display möglichst entfallen soll.

Bislang existieren 2 der neuen Automaten. Daraus könnten bald schon deutlich mehr werden.