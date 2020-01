Die Videowand-Halterungen von Peerless-AV sind in Halle 12 am Stand F90 zu sehen. Die dort gezeigte 5×5 gebogene LED-Videowand der DB-Serie verwendet schwarze, hochauflösende LED-Displays der InfiLED-Serie und ist auf einer Peerless-AV DvLED-Halterung montiert. Diese wurde gezielt für einen bestimmten Winkel entwickelt, der jede Kachel in 4 Grad positioniert und sich so zu einem 16-Grad-Winkel an der Oberseite biegt.

Die 3×5 In-Window LED-Videowand, die ebenfalls am Messestand präsentiert wird, verwendet Absen AX 1.5 miniLED. Hier wurde eine kundenspezifisch angefertigte DvLED-Halterung eingesetzt, die sich auf einem Bodenschienensystem vorwärts und rückwärts bewegen lässt. Das Tracking-System ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Die Wartung ist an der Vorderseite möglich, hier befindet sich auch ein bequemener Zugang zum Fenster für die Reinigung.



Die Halterungen sind Teil von des Designberatungsprogramm SEAMLESS für die DvLED-Videowandintegration, das die Installation so reibungslos und unkompliziert wie möglich gestalten soll – egal wie komplex oder anspruchsvoll die Anwendung ist.