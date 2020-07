Auch wenn in Europa viele hoffen das die Corona-Krise und die damit einhergehenden Zutrittsbeschränkungen Geschichte sind, so warnen Pandemieexperten vor weiteren Wellen im Herbst. Doch es reicht ein aktueller Blick nach Großbritannien, in die USA oder Lateinamerika um zusehen wie aktuell Alltagsbeschränkungen aufgrund COVID19 sind.

Einzelhändler sind verunsichert welche Schutzmaßnahmen zukünftig notwendig sind, an welchen Orten im Store Technologie einen Mehrwert liefert und wo Kunden ein angenehmes Ambiente benötigen, um wieder einkaufen zu gehen. Die Investitionen müssen zukunftssicher sein, flexible Systeme, die nach oder zwischen den Pandemiewellen auch für die Warenpräsentation genutzt werden können, stehen hoch im Kurs.

Wir haben uns für die DSS 2020 im Vitra Haus in Weil am Rhein umgeschaut und mit Experten von Visplay gesprochen. Mehr dazu auf der DSS 2020 am 29-30. Juli – online und kostenlos.