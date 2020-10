Swisscom zeigt in seinem neuen Shopkonzept viele digitale Innovationen. Für die digitalen Shoplösungen holte sich der Schweizer Telko-Marktführer Hilfe von Software-Haus Instore Solutions. So wurde im neuen Shop in Yverdon beispielsweise erstmals die Preisauszeichnung für alle Produkte komplett digitalisiert. Dazu entwickelte Instore spezielle E.Ink-Tags, die sich in der Farbe und Formgebung den Anforderungen der Swisscom anpassen.

Die ESL-Tags sind mit NFC-Funktion ausgestattet und kommunizieren über Bluetooth. Dies ermöglicht auch, dass sie sich über die reine elektronische Preisauszeichnung hinaus für die Kundeninteraktionen einsetzen lassen. Dank eines integrierten Sensors können Kopfhörer in der Präsentation mit ESL-Anhängern ausgestattet werden, die beim Aufsetzen des Headphones die Bewegung erkennen und Digital Signage-Displays befeuern oder Musik auf dem Kopfhörer abspielen. Dem Kunden steht es sogar frei, sich mit dem Kopfhörer frei im Shop zu bewegen, da die ESLs von Instore Solutions bei Bedarf auch eine Antidiebstahlsfunktion übernehmen.

Die Digital Signage-Installation beruht wiederum auf der Navori-Technologieplattform, die Integrator Westiform implementierte. Insgesamt zehn Elo-Touchscreens laden die Kunden ein, mehr über die darüber ausgestellten Smartphones und über dafür verfügbares Zubehör zu erfahren. Dabei wurden die über den Touchscreens ’schwebenden‘ Smartphones von Instore Solutions mit einer Info- und Preis-App bespielt, die es dem Kunden ermöglicht, z.B. Informationen zu den Tarifen abzurufen und das Smartphone zu testen, ohne in die Einstellungen zu gelangen. Alle Klicks werden dabei erfasst und können marketingtechnisch ausgewertet werden.

Direkt unter dem jeweiligen Touch-Screen befinden sich einsehbare Schubladen, in denen die zum jeweiligen Smartphone passenden Zubehörprodukte präsentiert werden. Hier wurden die ESL-Tags speziell eingefasst, um so visuell harmonisch integriert die Zubehörprodukte zu bepreisen.

Instore hat auch das Schaufenster smart digitalisiert: eine Spezialfolie ermöglicht den Wechsel zwischen Fenster, dass Einblick in den Store und die Schaufensterdekoration gewährt und einer Projektionsfläche für Werbung. Auch die Storefront wird somit zum digitalen Hingucker.

Interaktive Smart Home-Demo

Dass das Thema Smart Home im technischen Einzelhandel mittlerweile ein Umsatzträger mit weiterhin großem Wachstumspotenzial ist, hat sich die Swisscom mit einer interaktiven Präsentation zu Nutze gemacht. Hier kann der Kunde über eine Smartphone-App die angeschlossenen IoT-Geräte wie Smart Speaker, intelligenter Beleuchtung, Wifi-Buttons und smarte Thermostate steuern und so den Nutzen einer Smart Home Applikation intuitiv erlernen.

Die App wurde von Instore Solutions in einen Kioskmode so eingebettet, dass sie selbst nach Stromunterbrechung automatisch neu startet, nicht manipuliert werden kann und alle Klicks für Marketingauswertungen erfasst und über ein zentrales Dashboard für einzelne oder alle Shops abgerufen werden kann.

Eine weiteres Highlight ist das digitale Glücksrad, das von Instore sowohl als fixe wie auch als mobile Version entwickelt wurde und bei Bedarf auch für Popup-Flächen und Messen eingesetzt werden kann. Es wird durch das Scannen von QR-Vouchern oder auch durch Eingabe einer Email-Adresse gestartet. Die Gewinne können individuell definiert werden und auch die Gewinnchancen für jeden Preis sind über das zentrale CMS steuerbar. Ein integrierter Drucker erstellt den Gewinnschein, der dann binnen 24h eingelöst werden kann. Neben Zubehörprodukten sind insbesondere Upselling-Gewinne z.B. für einen Abo-Upgrade möglich. Auch bei dieser Lösung können zentralseitig die Nutzung, Anzahl und Art der Gewinne und allgemeine Statistiken abgerufen werden.

Das neue SB-Terminal gibt dem Kunden die Möglichkeit, einen Beratungstermin ganz ohne Ticket zu buchen oder auch einen Rückruf durch einen Swisscom-Mitarbeiter zu erbitten. Am Terminal kann der Kunde aber auch einige Standardprozesse ohne langes Warten selbst durchführen, z.B. seine neue Adresse einzugeben, seine PIN abzufragen, die SIM zu entsperren oder seine Rechnung einzusehen. Das bringt nicht nur dem Kunden einen Zeitgewinn, sondern erlaubt es dem Personal, sich auf Verkauf und Beratung von z.B. Neukunden zu konzentrieren.

Handy-Recyclingstation für den guten Zweck

Was tun mit dem alten Handy? Swisscom hat sich auch hierzu Gedanken gemacht und Instore Solutions damit beauftragt, eine Recyclingstation zu entwickeln. Auf einem Tablet wird dem Kunden gezeigt, was mit seinem alten Smartphone passiert. Zunächst werden die Daten gelöscht, dann werden nicht mehr funktionale Geräte fachgerecht recycelt und der Erlös geht an die SOS-Kinderdörfer. Sobald ein Handy in den dafür vorgesehenen Einwurf geschoben wird, erkennt dies ein Sensor und die Anzeige auf dem Tablet ändert sich. Der Kunde erhält ein Dankeschön verbunden mit einem freundlichen Applaus für seine Spende – im Sinne der Nachhaltigkeit und der davon profitierenden Schützlinge der SOS-Kinderdörfer.