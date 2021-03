Während Museen weiter geschlossen sind, wird DooH immer öfter zur großen Leinwand für Kunst und Kultur, so auch gerade in Köln. Außenwerber Ströer zeigt hier auf zwölf seiner Mega-Lights in der U-Bahnstation Neumarkt eine wahrlich grüne Fotoinstallation – von großen Wäldern. Die Künstlerin des „Forest Dream“ betitelten Projekts ist Ellen Bornkessel, die sich mit „Embassy of Trees“ gegen die Zerstörung des Planeten einsetzt. Mit ihren kraftvollen Bildern will Bornkessel die Schönheit der Natur zeigen, die wir immer weiter aus unserem urbanen Lebensraum verdrängen.

ÖPNV-Kunden sollen beim Verlassen der U-Bahn das Gefühl haben, direkt in den Wald hinein zu laufen. Das soll Verwirrung über das omnipräsente Grün in der Stadt aufwerfen. Und Fragen, wie etwa: „Was soll der Wald in der Stadt bzw. in einem öffentlichen Raum wie einer U-Bahn- Haltestelle?“ Die Installationen macht so sichtbar, was uns fehlt und was wir zerstören – und inspiriert und motiviert gleichzeitig zu mehr Bewusstsein und klimafreundlichen, nachhaltigen Handeln. Eine schöne Idee, die zugleich nachdenklich stimmt.