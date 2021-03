Beginnend in Südkorea soll der neue „Samsung Kiosk“ bald einen internationalen Siegeszug in der QSR-Branche antreten, zumindest wenn es nach Samsung geht. Der erste Self-Service-Kiosk des Elektronikherstellers bringt alles mit, was moderne QSR-Lösungen für Restaurants, Cafés, Apotheken oder Convenience-Stores brauchen: Kartenleser, Belegdrucker, QR- / Barcode-Scanner und optional NFC (Near Field Communication) und W-Lan.

Das 24″ große Touch-Display ist mit einer speziellen antimikrobiellen Schicht versehen, die sowohl nach japanischen als auch US-amerikanischen Standards zertifiziert ist. Ansonsten ist das Samsung-typisch grau-weiße Totem in insgesamt drei Ausführungen erhältlich: für Tische, mit Ständer oder zur Wandmontage.



Als Content Management System (CMS) kommt selbstverständlich MagicInfo zum Einsatz, über das auch die Remote-Verwaltung möglich ist. Das Linux-basierte Open-Source-Betriebssystem Tizen unterstützt zudem alle großen Programmierstandards wie HTML5, JavaScript oder CSS, damit Entwickler gegebenenfalls einfach neue Software für das Totem entwickeln können. Die Sicherheit übernimmt Knox. Samsung Electronics verkauft die Geräte im Rahmen einer Partnerschaft mit Fiserv, einem weltweit agierenden Anbieter von Zahlungs- und Finanzdienstleistungslösungen. Der „Samsung Kiosk“ soll etwa zur Jahresmitte nach und nach auch international verfügbar werden.