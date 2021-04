Grün-erzeugter Wasserstoff hat das Potential der Kraftstoff der Zukunft zu werden. Neben batteriebetriebenen Autos surren bald auch viele Hydrogen-Fahrzeuge auf unseren Straßen. So jedenfalls die Vision der Energiewirtschaft. Dazu bedarf es einer separaten Infrastruktur – Stromladesäulen ergänzen bereits Benzin- und Dieselzapfsäulen an vielen Tankstellen und nun kommen auch Wasserstoff-Säulen dazu.

Den Anfang macht die Raststätte Green Planet an der A28 im Osten der Niederlande. Die Raststätte unterscheidet sich nicht nur optisch von den meisten Tankstellen mit Shell-Logo durch eine runde Architektur sondern ist auch ein Versuchslabor für alternative Kraftstoffe. Der ideale Ort für die neue Pilotinstallation von CS Digital Media.

Der DooH-Netzwerkbetreiber CS Digital Media ist seit vielen Jahren Partner von Shell. Auch auf der DSS Europe präsentierte Radjen van Wilsem und sein Team schon Shell Zapfsäulen der Zukunft mit integrierten DooH-Screens und Nummernschild-genauer Ausspielung von DooH-Kampagnen. In einigen Ländern z.B. in Schweden aber auch in den Niederlanden sind die Datenbank für Autokennzeichen und Autotypen frei zugänglich. So kann CSDM passende Kampagnen ausspielen die den nächsten TÜV-Termin bewerben oder ein Fahrzeug eines Wettbewerbers anpreisen.

In Pesse ging nun die erste Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb deren Software-Plattform von CSDM für Shell entwickelt wurde. Das neue System wurde vom Internationalen Tankstellen-Verband IFSF zertifiziert und ermöglicht somit die Anbindung an die meisten in der Branche genutzten PoS-Systeme.

Die CSDM-Inhouse entwickelte Wasserstoff-Tankanlage ist die erste Wasserstofftankstelle der Welt, die vollständig über Software läuft. Die Durchflusserfassung für das Wasserstoffvolumen erfolgt vollautomatisch und visuell sichtbar auf einem integrierten Bildschirm. In der Tanksäule befindet sich noch ein zweites integriertes 32”-Display, auf dem der Benutzer durch den Betankungsvorgang geführt wird. Dieser Screen wird später auch für programmatische DooH-Werbung zur Verfügung stehen.