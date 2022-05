Der weltweite Markt für Digital-out-of-Home-Werbung erreichte 2021 nach einem Marktreport der Imarc Group einen Wert von 14,8 Milliarden US-Dollar. Der Herausgeber geht davon aus, dass der Markt bis 2027 einen Wert von 33 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer CAGR von 13,41 Prozent im Zeitraum 2022-2027. Der Report zieht zwar die Unwägbarkeiten durch die Covid-Pandemie in Betracht, hat aber noch nicht den Einfluss der globalen Krise mit einbezogen, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde.

Laut dem Bericht nutzen Werbetreibende mit der zunehmenden Dominierung des Alltags durch das Internet immer mehr virtuelle Bildschirme, Projektoren, bewegte Grafiken und Videoinhalte, um bestimmte Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Dies habe zur weltweiten Ausbreitung von digitalen und internetbasierten Werbeplattformen geführt. Infolgedessen werden diese Werbemittel zunehmend von Herstellern eingesetzt, um ihre Produkte auf dem Markt zu bewerben.

In den vergangenen Jahren haben technologische Fortschritte wie verbesserte IOT-Konnektivität, Near-Field-Kommunikation, künstliche Intelligenz (AI) und Beacons die Kreativität in der DooH-Branche gefördert. Netzwerkbetreiber können sich nun auf die Entwicklung von Screens konzentrieren, die kontextrelevante, intelligente und Echtzeit-Inhalte liefern.

Mit der Entwicklung der Infrastruktur und einer wachsenden Zahl von Einkaufszentren und Malls hat die Zahl der Menschen, die sich im Freien aufhalten, zugenommen. Infolgedessen konzentrieren sich die Unternehmen auf die digitale OoH-Werbung als Werbeplattform, mit der sie ein breiteres Publikum erreichen können. Auch die Popularität digitaler Plakatwände hat zugenommen, da sie das Publikum effektiv ansprechen können. Außerdem seien die Kosten für digitale Werbung in den letzten Jahren gesunken, sodass sie für Unternehmen jeder Größe erschwinglich geworden sind.

Über den Marktreport

Der Bericht „Digital OOH Advertising Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027“ befasst sich mit dem Wachstum der DooH-Industrie. Der Herausgeber bietet eine Analyse der wichtigsten Trends in jedem Teilsegment des globalen DooH-Werbemarktes sowie Prognosen auf globaler und regionaler Ebene für den Zeitraum 2022-2027. Der Bericht teilt den Markt nach Formattyp, Anwendung und Endverbraucher in verschiedene Verticals ein.