Deneva 30-jähriges Jubiläum

Mit der neuen Location in Barcelona rückt die ISE näher an den spanischen Digital Signage-Markt. Erstmals kommen lokale Integratoren und Software-Anbieter mit eigenen Ständen. Für Icon Multimedia ist 2023 eine Premiere auf der ISE.

Zum ersten Mal dabei ist das Icon Multimedia, Entwickler der Software Deneva. Das Spezialgebiet des Unternehmens aus Palencia ist Digital Signage an Bahnhöfen. Mehr als 1.100 Anzeigen für Fahrgastinformationen laufen auf Deneva. Jetzt feiert Icon sein 30-jähriges Bestehen.

Das Gründer-Trio von Icon ist stolz darauf, dem Standort in Palencia treu geblieben zu sein. Von hier aus verwirklicht Icon internationale Projekte. Die meisten aktiven Touchpoints außerhalb des Heimatmarktes betreibt Deneva in Lateinamerika. Zwei der 67 Mitarbeiter sitzen seit 2019 in Mexiko. Den Großteil seiner Mitarbeiter in Palencia zu halten, sieht Icon als seine Verantwortung an. In Kastilien und León waren sie Pionier im Digital Signage-Bereich. Auch heute noch haben Sie keine lokalen Konkurrenten, arbeiten aber mit Unternehmen aus der Region zusammen.

Icon Multimedia, Unternehmen aus Palencia, Entwickler der Deneva-Software

Deneva-Software spielt in 95 % der Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe und 70 % der Bahnhöfe des Landes Fahrgastinformationen aus (insgesamt mehr als 80), verwaltet vom Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), mehr als 1.100 Touchpoints

Oviedo war der erste Bahnhof. Deneva hatte dort das erste Fahrgastinformationssystem installiert. Dieselbe Infrastruktur sollte bald in den anderen Bahnhöfen Spaniens nachgebaut werden.

2023: 30-jähriges Bestehen

40.000 aktive Touchpoints weltweit, 100 Länder, 5 Kontinente

Bespielten als erstes die Terminals der Zuggesellschaft AVE

Erster Digital Signage-Anbieter aus der spanischen Region Kastilien und León

„Unser Traum und die größte Herausforderung war es, in Palencia zu bleiben und im Ausland zu konkurrieren. Das Wachstum, das wir erreicht haben, war eine Überraschung. Wir haben uns mit qualifizierten Leuten umgeben; der Rest war wie eine Welle, die über uns kam und weit brachte“, sagt Enrique Hornos, CEO, gegenüber DP.

Das Personal in Palencia zu halten, aber internationale Projekte zu verwirklichen, ist das Ziel von Icon

„Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass die neuen Technologien, denen wir uns verschrieben haben, die große Expansion ermöglichen, die wir erreicht haben“, Juan Carlos Martín, der kaufmännische Leiter.

2 Mitarbeiter in Mexiko, 67 insgesamt

Internationalisierung: „Es ist notwendig, die Bedürfnisse in jedem Land zu studieren, mit viel Enthusiasmus zu verhandeln und dann Kunden zu gewinnen, die es Ihnen erlauben, gemeinsam Ihre technologische Lösung im Ausland zu verkaufen, und das ist der Weg, um einen Markt in mehr als hundert Ländern zu haben“, sagt Juan Carlos Martín.

Zusammenarbeit mit der Universität Salamanca: Um die Wirkung digitaler Botschaften zu bewerten, arbeitet Deneva seit 10 Jahren am Projekt Sociograph. Das von der Uni entwickelte System verwendet ein Armband, das die Veränderungen im Körper des Trägers erfasst

Neues Projekt: Helpers. 24-Stunden-Kundenservice an 365 Tagen im Jahr in den mehr als 100 Ländern.