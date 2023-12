Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung um die Werbekonzession für digitale und analoge Citylight-Vitrinen und die Bewirtschaftung von 900 Fahrgastunterständen der Ruhrbahn an Bus- und Straßenbahnhaltestellen erhielt RBL Media den Zuschlag.

Bereits 2015 wollte die Stadt Essen den seit 1925 (kein Tippfehler – der Vertrag wurde damals mit der später von Ströer übernommenen Deutsche Städte Reklame vereinbart) laufenden Vertrag mit Ströer kündigen. Doch die Stadtverwaltung versagte bei der rechtmäßigen Kündigung, wie die WAZ genussvoll dokumentierte (Panne bei der Vergabe der städtischen Werbeflächen in Essen). Zum Jahresende 2023 endet nun der fast hundert Jahre alte Vertrag endgültig.

Ströer vermarktet bisher 3.000 Werbeflächen inklusive Digital Roadside im ganzen Stadtgebiet. Nun übernimmt RBL Media die Vermarktung der digitalen und analogen Werbeflächen in den Fahrgastunterständen und im öffentlichen Raum. Ströer bleibt unter anderem weiter an den DB-Bahnhöfen in Essen aktiv. Auch werden die Ströer-Werbeflächen zum Jahreswechsel nicht alle aus dem Stadtbild verschwinden. In der Regel erfolgt der Austausch über mehrere Jahre hinweg.

RBL Media ersetzt ab 2026 erste Stadtmöbel

Ab 2026 ersetzt RBM Media insgesamt 100 Fahrgastunterstände. Die Wartehallen des neuen Partners RBL Media GmbH aus Erkelenz im Rheinland sollen sich vor allem durch Nachhaltigkeit auszeichnen. So stammen laut RBL Media über 80 Prozenz des verwendeten Aluminiums aus recyceltem Material.

Die neuen Fahrgastunterstände „Made in Belgium“ erhalten eine Grünbedachung und sollen netzunabhängig über Solarpanels mit Strom versorgt werden. PV-Anlagen im nicht immer sonnigen Ruhrgebiet liefern allerdings nur ausreichend Strom für die LED-Beleuchtung, DooH-Screens lassen sich damit nicht netzautark betreiben.

Der neue Herausforderer von Ströer und Wall Decaux erhält zur Finanzierung der Stadtmöbel die Werberechte „an Haltestellen und im öffentlichen Raum” auf dem ganzen Stadtgebiet. Das Unternehmen plant auch, viele der bekannten OoH-Medienträger zu ersetzen und selber zu vermarkten. Dazu zählen laut RBL Media auch Citylights sowie digitale Medienträger in unterschiedlichen Größenformaten.

Ströer hatte seit 2017 LED-Roadside in Essen ausgerollt – auch gegen den anfänglichen Widerstand einiger Stadtvertreter, die die Befürchtung hatten „das Essen in Las Vegas verwandelt würde“. Aus der Ruhrmetropole ist seitdem keine Glücksspielmetropole geworden und die Stadtverwaltung ist offensichtlich vom Nutzen der großformatigen LED am Straßenrand überzeugt. Denn RBL Media wird auch zukünftig DooH-Werbeanlagen an das zentrale Warnsystem MoWaS (Modulares Warnsystem) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anschließen, um im Ernstfall binnen Sekunden relevante Warninformationen anzeigen zu können und die Bevölkerung zu informieren und zu warnen.

RBL Media sieht sich als Disruptor des deutschen OoH-Marktes

„Wir freuen uns außerordentlich über den Zuschlag der Stadt Essen. Dies stellt einen großen Entwicklungsschritt für unser junges Unternehmen dar“, sagt Daniel Lange, der Geschäftsführer von RBL Media anlässlich der Vertragsunterzeichnung. „Wir beweisen mit frischen Ideen wie der konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, dass es als Start-up möglich ist, in einem bereits als konsolidiert angesehenen Markt Fuß zu fassen.“

Das 2015 gegründete Unternehmen vermarktet bisher schon mehr als 6.000 Werbeflächen in Aachen, Dortmund, Erfurt und Leipzig. Aber 2023 kommen die Städte Essen und Münster dazu.