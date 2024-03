Die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) will ihr Image verbessern: Über Touchpoints wie Posterflächen und DooH-Stelen kommuniziert sie ihren neuen Markenauftritt. Den entwickelte die Kreativagentur Gold & Wirtschaftswunder (GWW). Die Motive stellen den Entsorger als verantwortungsvolles Unternehmen dar und heben den Wert seiner Arbeit hervor.

Die Kampagne richtet sich an die Belegschaft der AWS gleichermaßen wie an die Bevölkerung der Stadt Stuttgart. Nach einem intensiven Beteiligungsprozess, der die Mitarbeiter einbezog, entwickelte man mit GWW das neue Leitbild und ein neues Erscheinungsbild mit Logo, Bildsprache, Tonalität und Farbwelt.

Der interne Rollout fand im September 2023 im Rahmen des World Cleanup Day statt. Extern führt die AWS ihr neue Branding schrittweise in der gesamten Stadt ein, begleitet von Kommunikationsmaßnahmen auf verschiedenen Kanälen. Auch die Arbeitskleidung passte das Unternehmen entsprechen dem neuen Branding an. Teil der Kommunikationsstrategie ist es auch, über Social Media Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben.

Die Mitarbeiter sollen sich durch die neue Markenidentität stärker mit dem Unternehmen verbunden fühlen. Nach Angaben von AWS konnte man in ersten Umfragen beobachten, wie sich die Identifikation mit der Arbeit erhöhte. Ingo Bauer, stellvertretender Geschäftsführer der AWS, betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des neuen Auftritts für die Mitarbeitergewinnung. Das große Ziel ist es, die AWS langfristig als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und in der Bevölkerung für ein positives Image zu sorgen.

