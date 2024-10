Westfield USA hebt das DooH-Netzwerk in seinen 15 Shoppingmalls auf das nächste Level: Der Betreiber integriert die britische Datenmanagement-Lösung LDSK und kombiniert sie mit der Mess-Lösung von Quividi, die bereits seit 2018 die Impressionen der Screens in Echtzeit misst. Diese Daten fließen nun dank LDSK in einen automatisierten Kampagnenplanungs-Mechanismus ein.

Das Westfield Network ging 2017 als eines der fortschrittlichsten DooH-Netzwerke in den USA live. Damals hatte der Shoppingmall-Betreiber, der jetzt Teil von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ist, eine Milliarde US-Dollar in 500 Displays investiert. Kurz darauf setzte Westfield die Broadsign-Plattform ein und ergänzte sie um die Audience-Measurement-Lösungen von Quividi und Tint. Damit konnte Westfield seinen Werbetreibenden schon damals wertvolle Metriken liefern, wie Frequenz, Dwell-Time, Alter, Geschlecht oder emotionale Reaktion auf den Content.

Integration mit Salesforce

Die LDSK-Lösung schlägt jetzt die Brücke von diesen Echtzeit-Daten zu Salesforce, um Daten aus CRM- und Verkaufsprozessen integrieren zu können. Das Ergebnis ist ein automatisiertes Planungssystem, das es Westfield erlaubt, Werbekampagnen in Echtzeit anzupassen und auf die Ziele der Werbetreibenden abzustimmen. Dadurch will Westfield Networks seinen Kunden eine optimierte Nutzung der Werbezeiten bieten.

„Echtzeit-Publikumsdaten sind ein entscheidender Faktor in der DooH-Landschaft, und diese Integration mit LDSK steigert den Wert noch weiter und bietet Werbetreibenden eine präzisere und effektivere Möglichkeit, mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten“, erklärt Olivier Duizabo, CEO von Quividi.

Michelle Haviv von Westfields sagt: „Die LDSK-Plattform mit den integrierten Echtzeitdaten von Quividi hat uns dabei geholfen, Werbetreibenden das zu bieten, was sie wollen – flexible, zielgruppenorientierte Kampagnen, anstatt Bildschirmzeit zu einem festen Preis zu kaufen. „Die Plattform sei zu einem wertvollen Werkzeug für das Westfield-Vertriebsteam geworden; die vollständige Salesforce-Integration bedeute, dass keine Verkaufsgelegenheit verpasst wird.

