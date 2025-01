+++ 30. Januar 2025 | 15.45 +++

Zum 21. Mal findet nächste Woche die ISE statt. Zum fünften Mal steigt das Fest in der Fira Gran Via Barcelona. Pünktlich zum Aufbau-Start begrüßt die katalonische Hauptstadt die Messebauer mit strahlendem Sonnenschein. Das freut die Besucher aus den nördlichen Breitengraden. Für das Fachpublikum geht die Reise erst nächste Woche los, doch in den Hallen herrscht schon seit Tagen reger Betrieb. Hier ein paar Impressionen vom Aufbau: