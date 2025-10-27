Mahle ist ein international tätiger Technologieanbieter und unter anderem Zulieferer für die Autoindustrie. Um seine technologische Innovationskraft auch visuell darzustellen, hat das Unternehmen seinen Showroom in Bad Cannstatt mit einer großflächigen LED-Videowand ausgestattet. Diese soll die bestehende Architektur digital aufwerten und als flexibles Kommunikationsmedium für Präsentationen, Veranstaltungen und hybride Formate dienen.

Als Installationspartner trat der Medientechnik-Anbieter Mevis.tv auf, zum Einsatz kamen LEDs von Unilumin – genauer gesagt Modelle der Serie Uslim II 2.5 E. Die Abmessungen der Wall betragen 8 mal 14 Meter, somit kommt die Wall auf eine Fläche von 112 Quadratmetern.

Mit 16 mal 14 Modulen verfügt die LED eine Auflösung 3.200 × 5.600 Pixel. Das Gesamtgewicht der Anlage beträgt 2.600 Kilogramm.

„Mit dieser Lösung schaffen wir für Mahle einen modernen, vielseitig nutzbaren Kommunikationsraum, der Marke und Architektur wirkungsvoll verbindet“, kommentiert ein Sprecher von Unilumin Germany.

Die Installation wurde im Frühjahr dieses Jahres durchgeführt.

