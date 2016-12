- Ein 90 Jahre altes County Center in den USA nutzt nun zehn große LED Screens an der Außenfassade. Art Deco Stil und neue Technologien ergänzen sich, die Screens bewerben Veranstaltungen. von Thomas Kletschke

Die meisten deutschen Denkmalschützer hätten hier wohl Bedenken, doch das nach wie vor in öffentlichem Besitz stehende Westchester County Center, in White Plains im US-Bundesstaat New York hat seine 90 Jahre alte Außenfassade um insgesamt zehn große LED Screens ergänzt, von denen fünf von der Straße aus sichtbar sind. Verwaltet wird das County Center vom Westchester County Department of Parks, Recreation and Conservation.

Genutzt wird das Center für die verschiedensten Aktivitäten: Basketballspiele, Kongresse und andere Veranstaltungen. Einen gewissen sportlichen Schwerpunkt hat die sportliche Nutzung durch die Basketballer der Westchester Knicks. Diese bekamen indoor denn auch eine 2,5 ft hohe und 350 ft lange (etwa: 0,762 x 106,68 m) LED Bande spendiert, die aus Modulen mit 10 mm Pixel Pitch besteht.

An den Außenbereichen sind insgesamt zehn große LED Screens verbaut worden, die für die Bewerbung von Veranstaltungen genutzt werden. Positioniert sind sie in den Zwischenräumen der Säulen, die das Vor-Dach des Gebäudes tragen. Es sind also fünf LED Screens im Außenbereich unterhalb des Daches (mit Blick nach draußen) sichtbar und fünf Screens mit Blick von der Straßenseite her.

Auch hier werden LED Screens mit 10 mm Pixel Pitch genutzt. Jeder Screen misst 10 x 19 ft, ist also 3,048 x 5,7912 m groß. Die Ausrichtung der Screens ist vertikal. Alle verbauten Screens stammen von US-Hersteller Daktronics. Nach eigenem Bekunden möchte die Gemeinde moderne Technologien und Traditionsarchitektur vereinen und durch das Investment das County Center auch künftig als relevantes Veranstaltungszentrum positionieren zu können.