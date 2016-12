- Ab sofort arbeiten MEDIUM und Barco zusammen. MEDIUM wird als offizieller Partner für den Vertrieb vom Barco ClickShare CS-100 aufgenommen. von Thomas Kletschke

Mit der ClickShare Technologie können Präsentationen und Meetings interaktiv gestaltet werden. Per einfachem Click können die verschiedenen Teilnehmer ihren Input auf einem Screen oder einem Projektor teilen. Das Produkt CS-100 eignet sich beispielsweise für kleine Tagungsräume, in denen Inhalte geteilt werden sollen. Es ist ein eigenständiges Modell, das Inhalte auf Displays im Tagungsraum liefert.

„Barco begrüßt MEDIUM, ein Unternehmen der ALSO Gruppe, in seinem deutschen Distributionsnetzwerk“, so Nathalie Leignel, Director Channel EMEA bei Barco. Gemeinsam wolle man das Geschäft mit IT SMB Resellern vorantreiben. Durch sie bekommen wir Zugang zum Bereich der KMU, für die das Produkt passe. Für MEDIUM wiederum ist die Kooperation eine Aufwertung am Pro AV Markt.