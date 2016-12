- Bei der HY-LINE Computer Components GmbH gibt es zwei Personalien zu vermelden: neuer Business Development Manager für Displays und Systeme ist jetzt Bertram Schilling. Als Gebietsverkaufsleiter nimmt Stefan Ramb Verantwortung von Thomas Kletschke

HY-LINE Computer Components – zur Unterhachinger HY-LINE Firmengruppe gehörender Applikationsspezialist in den Bereichen Displaytechnologie, Embedded Computing, Signal Management und Übertragung sowie Systemlösungen und Services – verstärkt mit Gebietsverkaufsleiter Stefan Ramb nun die Gebiete Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der 39-Jährige verfügt über langjährige ausgezeichnete Erfahrung in der Elektronik-Distribution. Rambs Dienstsitz ist Limburg.

Bertram Schilling ist der neue Business Development Manager für Displays und Systeme bei HY-LINE Computer Components. Als Produktspezialist verfügt der 52-jährige Schilling über langjährige ausgezeichnete Erfahrung in der Entwicklung von Systemlösungen bestehend aus Display, Touch und Ansteuer-Boards. Von seinem Dienstsitz in Immendingen bei Tuttlingen betreut er gemeinsam mit den Vertriebsingenieuren die Kunden in der gesamten Region DACH.

Die HY-LINE Firmengruppe ist Vertragsdistributor und Repräsentant von mehr als 75 renommierten Elektronikherstellern.