Im invidis Jahreskommentar 2016 gibt Erich Mazenauer von Excom Media eine kurze Einschätzung zum Healthcare & Beauty Channel.

Erich Mazenauer, Mitglied der Geschäftsleitung, Verkaufsleiter Pharma, Excom Media AG:

Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, unseren Healthcare & Beauty Channel, mit den 450 großen Bildschirmen am Verkaufspunkt in Apotheken, noch bekannter und dadurch noch erfolgreicher zu machen.

Anfangs 2017 kommen weitere 50 Apotheken-Standorte dazu, das heißt, dass wir in der nahen Zukunft den Gesundheitskanal in 500 Apotheken und Drogerien betreiben werden.

Im 2017 werden wir unseren Channel zusätzlich in Verbindung mit anderen Netzwerken, mit Reichweitenmedien, im Bundle anbieten um dadurch mehr Traffic in die Apotheken zu bringen. Mit der gleichen Werbebotschaft werden wir anschließend in den Apotheken die wartenden Kunden an die beworbenen Produkte erinnern.

