- Um die Markteinführung eines kanadischen Whiskys in Deutschland am Point of Sale zu unterstützen, wurde eine digitale und mobile Lösung entwickelt, die rund zwei Jahre lang im Einsatz sein wird. von Thomas Kletschke

Seit kurzem wird die kanadische Whisky-Marke J.P. Wiser‘s auch hierzulande vertrieben. In Deutschland und Österreich wird sie exklusiv von BORCO-MARKEN-IMPORT aus Hamburg distribuiert. Um die Marke bekannt zu machen und diese am PoS gegenüber anderen zu positionieren ließ der deutsche Importeur von pilot Screentime ein digitales PoS-Konzept zur Einführung von J.P. Wiser’s kreieren.

Im Mittelpunkt der zweijährigen Kampagne, die bis Ende 2018 läuft, steht der speziell für BORCO kreierte SCREENpos. Diese Möbelkonstruktion, die an ein Flightcase auf Rädern erinnert verfügt über einen eingebauten Touchscreen. Dort können Endkunden an einem interaktiven Gewinnspiel teilnehmen und mehr über den neuen Whisky erfahren. Sowohl das Möbeldesign als auch das Roll out-Konzept sind gemeinsam mit dem langjährigen Partner Marketing Displays aus Köln entstanden.

Flankiert werden die Maßnahmen am Point of Sale durch Flyer, eine mobil-optimierte Website Social Media-Aktivitäten auf Facebook. Für die Produktlaunch-Kampagne wurde von pilot Kreation zudem ein individuelles Corporate Design entwickelt und für alle Kommunikationsbausteine (Website, Design PoS-Case, Flyer, Preisschilder und Facebook Page) umgesetzt. Während des Kampagnenzeitraums werden die Kreativen der pilot group die Kampagne auch inhaltlich weiterhin betreuen. Die Produkteinführung der kanadischen Whisky-Marke findet damit zeitgleich online und am PoS statt. Bis zum Ende der Kampagne werden die neuen SCREENpos im monatlichen Wechsel an verschiedenen deutschen Supermarktstandorten zum Einsatz kommen.

Beim interaktiven Gewinnspiel „J.P. Wiser’s Triple Challenge“, an dem die Kunden entweder direkt im Store oder online teilnehmen können, lernen die User überraschende Fakten zu Kanada und können eine Reise nach Toronto gewinnen – inklusive Besichtigung der Destillerie J.P. Wiser’s. Flyer mit weiteren Informationen zu Produkt und Gewinnspiel liegen ebenfalls am PoS aus. Der SCREENpos mit interaktivem Touchscreen kann schnell und unkompliziert aufgebaut werden. Im Flightcase-ähnlichen Möbelstück ist zudem eine SIM Karte integriert, sodass die Installation komplett eigenständig funktioniert und nur auf Strom angewiesen ist.