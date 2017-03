- Zuwachs für die PMS Perfect Media Solutions GmbH (PMS): Sven Frackowiak wechselt von AOPEN zur PMS und verantwortet dort als Chief Communication Officer die Bereiche Kommunikation und Marketing. von Thomas Kletschke

Dort übernimmt Frachowiak die neu geschaffene Position des Chief Communication Officer. Der Media over IP Spezialist baut damit sein Team weiter aus. Sven Frackowiak wird die neue Position hauptsächlich von seinem Büro in Berlin aus erfüllen.

Frackowiak kann auf langjährige Erfahrung im Bereich Digital Signage verweisen und verfügt über eine breitgefächerte vertriebliche Kompetenz sowie hohes technisches Know how. Bei AOPEN verantwortete Sven Frackowiak vier Jahre den Channel und das Business Development in der DACH Region sowie in Skandinavien. Seine Aufgaben umfassten neben Vertrieb und BDM auch die Erhöhung der Präsenz und das Marketing in den einzelnen Ländern. Zuvor war er als Project Manager bei der Neo Advertising GmbH tätig.

„Mit Sven Frackowiak haben wir einen jungen und motivierten Mitarbeiter, der trotzdem bereits über viel Erfahrung im Digital Signage zurückblicken kann, für unser Team gewonnen“, sagt Geschäftsführer Stefan Pagenkemper über die Neubesetzung. „Seine Einstellung und Ideen decken sich wunderbar mit der Firmenphilosophie der PMS Perfect Media Solutions GmbH. Das macht Ihn zur idealen Besetzung dieser neuen Stelle.“