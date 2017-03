- Ab jetzt ist Oblong Industries mit einer deutschen Niederlassung in München vertreten. Für die Region DACH wurde Thomas Spiegl zum neuen Regional Sales Director ernannt. von Thomas Kletschke

Das Büro befindet sich im Herzen Münchens, in Schwabing (Adresse: siehe unten). Von dort aus wird Regional Sales Director Spiegl für den Raum Deutschland, Österreich und Schweiz die Interessen von Oblong vertreten und die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens ausbauen.

Nach seinem Studium an der Hochschule München (Schwerpunkt Marketing/Vertrieb) arbeitete der diplomierte Betriebswirt (FH) Thomas Spiegl seit 2010 bei LifeSize, ehemals eine Division von Logitech – zuletzt als Regional Director D-A-CH und Director EMEA Channels in verantwortlicher Funktion. In diesen Positionen sammelte er umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Account- und Channel-Management.

„Mit Thomas Spiegl konnten wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Collaboration und erfahrenen Vertriebsmann sowohl für den Direkt-und Channel-Vertrieb für Oblong gewinnen. Mit seiner Kompetenz können wir das große Potenzial, das die Region bietet, optimal für uns erschließen“, so Steve Smith, Sales Director EMEA, Oblong Industries, in einem Statement zu der Personalie.

Ab jetzt ist Oblong Industries in DACH unter dieser Adresse zu erreichen: