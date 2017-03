- Kindermann hat zum zweiten Mal in Folge nach 2015 von Projecta die Auszeichnung „Distributor des Jahres 2016“ erhalten. Damit honorierte der Hersteller von Projektionswänden die langjährige Zusammenarbeit. von Thomas Kletschke

Das niederländische Unternehmen Projecta wurde 1952 gegründet, gehört heute zu Milestone AV Technologies und ist ein Anbieter hochwertiger Projektionswände. Die Produktpalette von Projecta ergänzt das Portfolio des Distributors und Herstellers von Präsentations- und Medientechnik.

In der Begründung für die Auszeichnung durch Milestone AV Technologies / Projecta heißt es: „Mit der Kindermann GmbH haben wir einen starken Partner im Bereich Projektionswände und schätzen die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es ist schön zu sehen, dass wir auch in Zeiten, in denen Displays immer mehr gefragt sind, mit Kindermann ein stetiges Wachstum erzielen konnten.“