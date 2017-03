- Der Schweizer IT-Distributor Littlebit Technology steigerte seinen Umsatz 2016 deutlich und gewann in Deutschland und Österreich neue Marktanteile. von Stefanie Schömann-Finck

Insgesamt wuchs der Umsatz um 27 Prozent. In der Schweiz war der Wachstum mit 17 Prozent am niedrigsten, in Österreich mit 50 Prozent am höchsten. Am deutschen Markt verzeichnete der Distributor immerhin einen Umsatzzuwachs von 34 Prozent.

Die deutsche Littlebit Technology bezog 2016 gemeinsam mit dem Zentrallager einen neuen Standort in Alzenau. Dadurch habe man die Lagerkapaziitäten verdreifachen und Logistikprozesse optimieren können. Das Unternehmen sei nun in der Lage, Waren schneller bewegen und einen hochwertigeren Service anbieten zu können.

Im aktuellen Jahr plant die Littlebit Gruppe um zwei Prozent zu wachsen. Dazu beitragen sollen unter anderem die Anfang 2017 eröffnete Niederlassung in den Niederlanden, der Ausbau des Schweizer Display-Lösungsgeschäft und zentralisierte und automatisierte Prozesse zur Verbesserung der Effizienz und Kostenstruktur.