- Auf der Anfang April startenden Design-Woche Mailand – der weltgrößten Ausstellung für Design – wird LG Electronics erstmals ausstellen. Gemeinsam mit Lighting Designer Tokujin Yoshioka zeigt der Hersteller eine OLED Installation gezeigt. von Thomas Kletschke

Das koreanische Technologieunternehmen und der renommierte japanischer Designer erstellen gemeinsam die OLED Ausstellung „S.F_Senses of the Future“, die die Schönheit der Natur in Design, Kunst und Architektur thematisiert. Anlass für LG ist das 70-jährige Jubiläum.

Ort der Lichtkunst-Installation auf der Design Week Milano – die vom 4. bis 9. April 2017 stattfindet – ist das Superstudio Piu. Der Designer und Künstler Tokujin Yoshioka präsentiert seine optimistische Vision für die Zukunft – unter anderem durch den Einsatz von OLED Lighting.

„Als wir Kinder waren, haben wir uns die Zukunft frei vorgestellt, und wir haben unsere Schicksale in unseren Träumen wahrgenommen. S.F_Senses of the Future ist ein Ausdruck von Science Fiction, Technik, Raum und Leben, der diesen Zustand der LG-Technologie verdeutlicht“, so Yoshioka in einem Statement. „Die Installation ist ein poetisches Phänomen, das man nur als Tapisserie des Lichts bezeichnen kann – eine wirklich futuristische Dimension, die die menschlichen Sinne wandelt und transzendiert.“