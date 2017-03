- Ab März 2017 wird Jürgen Krüger in den drei DACH Ländern als Director Sales und Marketing für den Bereich Information System Products (ISP) bei LG Electronics Verantwortung tragen. Krüger wechselt von Canon zum koreanischen Konzern. von Thomas Kletschke

Krüger wird damit ab jetzt Vertrieb und Marketing von LGs PC Monitoren, PCLaufwerken und Projektoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten. Bislang hatte Michael Vorberger die Position inne, der das Unternehmen im Zuge des Umzugs nach Eschborn verlassen hat.

Jürgen Krüger wird an Martin Winkler, den COO von LG Electronics Westeuropa, berichten. Der neue Sales Director Krüger bringt über 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing von Technologieprodukten in seine neue Funktion ein. Vor seinem Wechsel war er seit 2014 als Director Indirect Sales der Canon Deutschland GmbH für den indirekten Vertriebskanal des Unternehmens verantwortlich. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen leitende Positionen bei der ALSO MPS GmbH, Kyocera und Samsung.

LG habe ihn durch seine Dynamik und Unternehmensphilosophie angesprochen, so Jürgen Krüger in einem Statement zum Antritt. „Mit dem Aufstieg zur europäischen Unternehmenszentrale hat der Standort in Eschborn für mich zusätzlich an Attraktivität gewonnen. Obwohl es sich um ein Traditionsunternehmen handelt, herrscht hier eine Aufbruchsstimmung und ich habe das gute Gefühl, hier die Zukunft entscheidend mitgestalten zu können“, so Krüger weiter.

COO Martin Winkler freut sich über den Neuzugang: „Der ISP ist für uns ein hoch attraktiver Geschäftsbereich, mit dessen Produkten wir Top-Positionen im deutschen Markt besetzen. Wir sind überzeugt mit Jürgen Krüger den Manager an Bord geholt zu haben, der an unsere bisherigen Erfolge nahtlos anknüpfen kann.“