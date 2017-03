- Neuer Leiter der Ingram Micro Pan EMEA wird Mark Chlebek, wie das Unternehmen mitteilte. von Stefanie Schömann-Finck

Die Pan EMEA Division ist die zentralisierte Organisation für Einkauf und Business Management für EMEA. Mark Chlebek war bislang Senior Director Advanced Solutions EMEA bei Ingram Micro und verfügt über Erfahrung im Bereich Business Management.

Chlebek begann seine Karriere bei Ingram Micro vor zehn Jahren und begleitete seitdem verschiedene Managementfunktionen im Verkauf, Marketing, Vendor Engagement und im Bereich Operations. In seiner neuen Position wird er Teil des EMEA Senior Leadership Teams sein und direkt an Mark Snider, Executive Vice President & Global Group President of EMEA, berichten.

„Ich freue mich, dass wir Mark Chlebek für diese strategische Rolle gewinnen konnten. Er besitzt vielfältige, EMEA-weite Erfahrungen in der Weiterentwicklung und dem Ausbau von Innovationsthemen sowie unseres Geschäftswachstums“, sagte Mark Snider.

Chlebeks Vorgänger Robert Beck, der die Geschäftseinheit als Vice President Pan Europe & Purchasing Europe verantwortete, verlässt nach mehr als 25 Jahren Ingram Micro.