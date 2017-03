- Tech Data Europe hat mit Patrick Zammit eine neue Leitung. Rt war zuvor bei der übernommenen Avnet Technology Solutions tätig. von Stefanie Schömann-Finck

„Ich freue mich darauf, neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Channel-Partnern und Herstellern in ganz Europa zu untersuchen. Schwerpunktmäßig möchte ich dafür sorgen, dass unsere Partner von dem umfassenderen und differenzierteren Angebot an IT-Lösungen profitieren, das jetzt von Tech Data verfügbar ist“, sagte Patrick Zammit. „Wir vereinen zwei Unternehmen, die sich der Bereitstellung einer erstklassigen Kundenerfahrung verschrieben haben.“

Erst Ende Februar hatte Tech Data endgültig die IT-Sparte des Distributors Avnet, Avnet Technology Solutions, übernommen. Dieser stand Patrick Zammit als Global President vor. Als President Europe Tech Data untersteht er Rich Hume, dem Executive Vice President und Chief Operating Officer von Tech Data.

„Patrick Zammit kennt sich sowohl mit dem Value- als auch mit dem Broadline-Vertrieb in komplexen Märkten hervorragend aus. Er ist geschätzt als eine engagierte Führungsperson, die in der Lage ist, exzellente Ergebnisse bis zur Marktführerschaft zu liefern“, kommentierte Rich Hume die Personalie. „Ich bin sicher, dass Patrick und das erstklassige Führungsteam, das wir zusammengestellt haben, Tech Data Europe in eine erfolgreiche Zukunft führen werden.“