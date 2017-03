In Großbritannien hat der weltgrößte Außenwerber die Reichweite seiner Digital-out-of-Home Netzwerke weiter ausbauen können. Bald werden 600 Millionen Viewed Impressions erreicht. Bis Ende 2017 soll dieser Wert nochmals massiv übertroffen werden. Folge: DooH erreicht dann in UK so viele Menschen, wie die Top TV-Sender.