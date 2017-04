- Eyevis, deutscher Hersteller von professionellen visuellen Displaylösungen, verstärkt sein Netzwerk weltweiter Vertriebspartner un den vietnamesischen AV Spezialisten Zodiac Investment Corporation. von Thomas Kletschke

Neue Wirtschaftsdaten zeigen, dass Vietnam boomt. Das BIP des Landes ist um 6,68% gestiegn, die Einfuhrerlöse haben sich erhöht haben, bei geringer Inflationsrate. Während andere Schwellenländer schlechte ökonomische Aussichten haben, sind die Voraussetzungen für ein gutes Wachstum in Vietnam deutlich besser. Mittelbar steigt dadurch auch die Nachfrage nach professionellen AV Technologien.

Die 1991 gegründete Zodiac Investment Corporation (Zodiac) ist ein Spezialist im vietnamesischen AV Geschäft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche und einem Team aus zuverlässigen und professionellen Beratern. Von ihrem Hauptsitz in Hanoi und einer Zweigniederlassung liefert die Firma marktführende Produkte in einer großen Auswahl für verschiedene vertikale Märkte und Anwendungen, darunter Kontrollräume, Firmenkommunikation, Digitale Beschilderung, Bildung, Medizin, Rundfunk und Simulation. Als exklusiver Partner wird Zodiac ab sofort die Displaylösungen von eyevis auf all diesen Märkten in Vietnam anbieten.