invidis Digital Signage und DooH Jahrbuch 2017/18: Umfrage zum Digital Signage-Markt DACH gestartet

- Einmal jährlich erfasst invidis consulting die Marktzahlen der Digital Signage-Branche in der DACH-Region um so Transparenz in den heterogenen Digital Signage-Markt zu bringen. Die Erhebung für das Ranking 2016 läuft seit Kurzem und noch bis zum 14. April 2017. von Jörg Sailer

Das Ranking ist die wichtigste und umfassendste Übersicht über das Marktvolumen und umfasst alle wichtigen Player der Branche. Veröffentlicht wird das Ranking im „invidis Digital Signage & DooH Jahrbuch 2017/18“, welches im Juli zum Digital Signage Summit Europe in München erscheinen wird. Das Jahrbuch wird in einer deutschen und einer englischen Version erhältlich sein.

Sie können die Umfrage über einen Online-Fragebogen beantworten.

Die Umfrage läuft bis 14. April 2017 und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Wenn Sie noch nicht gelistet sind oder wenn Sie keine Anfrage erhalten haben sollten, können Sie die entsprechenden Unterlagen bei Christine Koller (christine.koller@invidis.com) anfordern oder den Online-Fragebogen ausfüllen.

Alle bisherigen Jahrbuch-Ausgaben stehen hier kostenlos (nach Registrierung) zum Download bereit.