- Wie Extron nun bekannt gab, wird man gemeinsam mit LG Electronics USA Business Solutions an neuen Treibern für Commercial Displays arbeiten. von Thomas Kletschke

Die neue Kooperation soll dazu führen, dass mehr zertifizierte Treiber für die Integration von LG Screens on Extron AV Control Systeme zur Verfügung stehen. Da LG zahlreiche verschiedene Profesional Screens im Angebot hat – etwa 86″ Ultra Stretched Modelle, zahlreiche UHD 4K Displays, Video Wall Screens und Outdoor Digital Signage Displays werden die beiden Partner einiges abzuarbeiten haben.

Auf Seiten von Extron sind ebenfalls verschiedene Produkte und Produktlinien am Markt, etwa die Extron MediaLink Plus Controller und die IP Link Pro Control-Prozessoren. Anfang April 2017 hatte Extron mit dem IPCP Pro 360 den ersten Steuerungsprozessor mit PoE+ für externe Geräte auf den Markt gebracht, der drei dedizierte AV LAN Anschlüsse und einen standardmäßigen Ethernet Anschluss mitbringt. Damit werden keine weiteren externen Netzteile benötigt. Der IPCP Pro 360 kann mit der Software Global Configurator Plus beziehungsweise der Global Configurator Professional-Software konfiguriert oder mit Extrons Global Scripter programmiert werden. Für unternehmensweite Anwendungen kann die GlobalViewer Enterprise-Software die zentralisierte Überwachung, Verwaltung und Steuerung von AV Geräten über ein Computer-Netzwerk ermöglichen.

Mit dem neuen Projekt gemeinsam mit LG Business Solutions könne man den Händlern noch mehr zertifizierte Treiber für die Integration von AV Systemen mit maximaler Leistung und Zuverlässigkeit bieten, so Extron bei Bekanntgabe der Kooperation. Neben der Entwicklung von Treibern führen die Extron-Ingenieure auf jedem LG Display-Modell einen umfassende Interoperabilitätstest durch, um eine nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten.