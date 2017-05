- Die Dr. W.A. Günther Audio System AG aus dem schweizerischen Erlenbach ist ab jetzt Partner des auf Digital Signage, IPTV und Video Streaming spezialisierten Anbieters Tripleplay. von Thomas Kletschke

In einer Pressemitteilung äußerte sich Tripleplay D-A-CH Sales Executive Martin Flemming über die Partnerschaft: „Dr. W.A. Günther Audio System AG bietet mit ihren Spezialisten ein breites Angebot an Engineering-Dienstleistungen an und agiert dabei als Bindeglied zwischen Tripleplay und den Partnern.“ Darüber hinaus unterstütze der neue Schweizer Distributor die Integratoren bei der Planung und Realisierung von Projekten.

Für das Schweizer Unternehmen aus Erlenbach soll die ins Portfolio aufgenommene Lösung die strategische Ausrichtung im Digital Signage Bereich komplettieren. Als Distributor für die Schweiz wolle man zum Wachstum des digitalen Medienmarktes beitragen, so das Unternehmen.

Tripleplay-Lösungen werden an mehr als 3.000 Kundenstandorten in über 50 Ländern eingesetzt und liefern eine vollständige digitale Mediensuite mit Digital Signage, IPTV, Video on Demand und mobilem Streaming. Allein im Stade de France (Foto) werden 450 Screens mit der Lösung bespielt.