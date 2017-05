- Bei AV Stumpfl führen ab jetzt die beiden Brüder Fabian Stumpfl und Tobias Stumpfl die Firma gemeinsam. Zuvor hatte Fabian Stumpfl im Unternehmen die Bereiche HR und Strategische Planung verantwortet. von Thomas Kletschke

Fabian Stumpfl folgt seinem Bruder Tobias Stumpfl in die Geschäftsführung des österreichischen AV Technologieherstellers AV Stumpfl. Ende 2016 hatte AV Stumpfl-Gründer Reinhold Stumpfl die Geschäftsführung an seinen Sohn Tobias abgegeben. Nun ist Fabian Stumpfl mit im Boot. Bislang hatte der Neuzugang im Unternehmen die Bereiche HR und Strategische Planung verantwortet.

„Wir sind nicht nur beruflich, sondern auch in unserer Freizeit ein eingespieltes Team. Bei unserer gemeinsamen Leidenschaft, dem Segelfliegen, sind wir oft 12 Stunden am Stück und länger zusammen unterwegs“, so Tobias Stumpfl in einem Statement. Ob in der Luft oder in der Zentrale der Firma, um ihre Ziele zu erreichen, müssten sie ständig Entscheidungen treffen und die eigene Strategie an die sich ändernden Bedingungen laufend anpassen. „Das klappt nur, wenn man sich vollkommen aufeinander verlassen kann.“

„Gemeinsam mit unserem Team werden wir alles dafür tun, um mit unseren Produkten weiterhin die Grenzen des technisch Machbaren zu erweitern. Der Ausbau unseres internationalen Partnernetzwerks ist ein weiteres, sehr wichtiges Feld für uns“, ergänzt Fabian Stumpfl.