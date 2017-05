Richnerstutz sucht Projektleiter Digital Signage (m/w)

- Richnerstutz AG aus dem schweizerischen Villmergen macht Kommunikation zum dreidimensionalen Erlebnis; mit ihrem Knowhow für Innenraum und Architektur, für temporäre Bauten, für Events und Messebau, für Aussenwerbung und Digital Signage. Für das Team Digital Experience sucht Richnerstutz ab sofort oder nach Vereinbarung eine(n) Projektleiter/in Digital Signage. von Jörg Sailer

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Über uns

Richnerstutz, Villmergen, Durisolstrasse, Aargau – hier sind wir zuhause, hier ist unsere Produktion, hier sind Büros und Ateliers. Hier sind wir Erfinder, Berater, Planer, Spezialisten, Problemlöser, Projektleiter oder Umsetzer. Hier entwickeln und produzieren wir alles, was Kommunikation zum dreidimensionalen Erlebnis macht: Werbetechnik, temporäre Architektur und Zeltbau, Event-, Messe- und Ladenbau, Grossformatdruck, Aussenwerbung und Digital Signage und so vieles mehr. Das, was wir tun, kann man überall in der Schweiz sehen. Alles kommt aus Villmergen, alles aus einer Hand.

Im Team Digital Experience suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) Projektleiter/in Digital Signage.

Was erwartet dich

Ansprechpartner für unsere Kunden im Rahmen der Projektabwicklung

Schnittstelle zwischen Kunde, internen Abteilungen sowie Technologiepartnern und Lieferanten

Eigenständige Umsetzung mittelgrosser bis grosser Projekte von IT-basierenden Digital Signage Projekten

Briefing, Steuerung und Kontrolle des jeweiligen Projektteam

Erledigung aller internen und externen Projektmanagementaufgaben

Verantwortung für termin- qualitäts- und kostengerechte Projektabwicklung von der Angebotserstellung bis zur Fertigstellung des Projekts

Erstellung von Rapporten und Projektdokumentationen

Was bringst du mit

Berufserfahrung im Projektmanagement, idealerweise im Umfeld Digitale Signage

Umfassendes technisches Verständnis / EDV-Kenntnisse

Selbständige strukturierte und präzise Arbeitsweise

Belastbarkeit, Teamfähigkeit und ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein

Eigeninitiative und unternehmerisches Handeln

Kompetentes und sicheres Auftreten

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (vorzugsweise auch Französisch)

Technik- und Online-Affinität

Wir bieten Dir ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Du deine Fähigkeiten und deine Persönlichkeit tagtäglich einbringst und so am gemeinsamen Erfolg unserer Firma teilnehmen kannst.

Bist du ein kluger Kopf mit vielen Armen?

Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen inklusive Portfolio per Email. Für zusätzliche Informationen steht dir Romana Wüthrich gerne zur Verfügung!

Romana Wüthrich

Kommunikation

romana.wuethrich@richnerstutz.ch, Durchwahl: +41 (0)56 616 67 96

Hier finden Sie die Stellenausschreibung als PDF.