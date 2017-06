- Und hier sind weitere offene Stellen im Samsung Geschäftsbereich CE-Displays. Heute zwei Positionen als Business Development Manager am Standort Schwalbach/Frankfurt. von Jörg Sailer

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Für unseren Geschäftsbereich CE-Display suchen wir zwei engagierte und motivierte Mitarbeiter (m/w) als

Business Development Manager

Dienstsitz: Schwalbach/Taunus bei Frankfurt am Main

Samsung gehört international zu den größten Herstellern smarter Produkte. Dahinter stehen Menschen mit einer ausgeprägten Begeisterung für innovative Technologien. Mit wegweisenden Produkten, die immer wieder neue, zuvor ungeahnte Möglichkeiten schaffen: für Millionen Kunden weltweit und für die Mitarbeiter hinter dieser Erfolgsgeschichte.

Aufgaben, die Sie erwarten

Entwicklung, Implementierung und Durchführung von Vertriebs- und Marketingstrategien für Displayprodukte und -lösungen

Erschließung und Bewertung neuer Vertriebskanäle und Absatzmöglichkeiten

Gewinnung von Neukunden

Planung des Umsatzes und geeigneter Marketingmaßnahmen für definierte Kunden zur Erreichung der Vertriebsziele

Einführung neuer Produkte und Produktkategorien über bestehende und neue Vertriebskanäle, z. B. LED, Software, Consulting, ESL

Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten und Akquise neuer Geschäftspartner

Enge Zusammenarbeit mit Multiplikatoren

Monitoring und Analyse der Wettbewerbssituation sowie der Kunden- und Marktanforderungen

Organisation regionaler Hausmessen und Promotion-Set-ups in Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung

Internes Reporting

Was Sie mitbringen

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Marketing bzw. Vertrieb oder vergleichbare Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Umfeld von IT-Hardware, Software, ProAV, Marketingkommunikation oder vergleichbaren vertikalen Kundensegmenten

Sehr gute Kenntnis des Markts und Know-how in Displaytechnologien

Enge Beziehungen bzw. Kontakte zu Entscheidungsträgern im Markt

Überzeugende Persönlichkeit

Souveränes Auftreten gegenüber Kunden (einschließlich CxO-Level)

Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationstechniken

Selbstständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Hohe Reisebereitschaft

Empowering you. Let’s face the challenge to create new perspectives. Um die Leidenschaft und die Kultur von Samsung besser zu verstehen, sollten Sie Samsung selbst erleben. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und schreiben Sie Ihr eigenes Kapitel.

Get empowered: Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Karriereportal unter www.samsung.de/karriere