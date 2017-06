- Job-Offensive bei Samsung im Geschäftsbereich CE-Displays, heute wird ein Channel Marketing Manager am Standort Schwalbach/Frankfurt gesucht. von Jörg Sailer

Für unseren Geschäftsbereich CE-Display suchen wir einen engagierten und motivierten Mitarbeiter (m/w) als

Channel Marketing Manager

Dienstsitz: Schwalbach/Taunus bei Frankfurt am Main

Samsung gehört international zu den größten Herstellern smarter Produkte. Dahinter stehen Menschen mit einer ausgeprägten Begeisterung für innovative Technologien. Mit wegweisenden Produkten, die immer wieder neue, zuvor ungeahnte Möglichkeiten schaffen: für Millionen Kunden weltweit und für die Mitarbeiter hinter dieser Erfolgsgeschichte.

Aufgaben, die Sie erwarten

Entwicklung, Ausbau und Pflege des Sales-Channels für den Bereich Display

Planung, Konzeption und Entwicklung channelspezifischer Programme

Strategischer Austausch mit dem Channel-Sales-Team, den Produktmanagern und dem Corporate Marketing

Steuerung und Überwachung von Großprojekten

Verantwortung für die Channelkommunikation und Promotions

Umsetzung channelspezifischer Programme, inkl. Verhandlung von Verträgen und Konditionen

Unterstützung des Channel-Sales-Teams

Channel-, Markt-, Trends- und Wettbewerbsbeobachtung

Internes Reporting

Was Sie mitbringen

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing oder Vertrieb

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealweise in der Arbeit mit verschiedenen Sales-Channels in einer mehrstufigen Sales-Organisation

Exzellentes Verständnis der Dos and Don‘ts im Bereich Channel und Kenntnis der Anforderungen der Channelpartner

Erfahrung in der Führung eines Teams (in einer Linien-, Projekt- und Matrixorganisation) sowie im Großprojektmanagement

Überzeugende Persönlichkeit

Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Selbstständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Hohe Reisebereitschaft

Empowering you. Let’s face the challenge to create new perspectives. Um die Leidenschaft und die Kultur von Samsung besser zu verstehen, sollten Sie Samsung selbst erleben. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und schreiben Sie Ihr eigenes Kapitel.

