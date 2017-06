- Samsung sucht einen weiteren Mitarbeiter für den Geschäftsbereich CE-Display, heute einen Technical Presales Consultant für Displays am Standort Schwalbach/Frankfurt. von Jörg Sailer

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Für unseren Geschäftsbereich CE-Display suchen wir einen engagierten und motivierten Mitarbeiter (m/w) als

Technical Presales Consultant für Displays

Dienstsitz: Schwalbach/Taunus bei Frankfurt am Main

Samsung gehört international zu den größten Herstellern smarter Produkte. Dahinter stehen Menschen mit einer ausgeprägten Begeisterung für innovative Technologien. Mit wegweisenden Produkten, die immer wieder neue, zuvor ungeahnte Möglichkeiten schaffen: für Millionen Kunden weltweit und für die Mitarbeiter hinter dieser Erfolgsgeschichte.

Aufgaben, die Sie erwarten

Beratung zu allen technischen Fragen und Angelegenheiten hinsichtlich aller Professional Displays und digitalen Visualisierungstechnologien

Unterstützung des Vertriebs beim Kunden und Partner zur Sicherstellung der Umsatz- und Gewinnsteigerung

Planung von Kundenszenarien, Produktlösungen, Schulungen und Veranstaltungen

Zusammenarbeit mit Resellern und Endkunden zur Umsetzung komplexer professioneller Displaylösungen

Projektbezogene Kooperation mit Kunden auf CxO-Ebene (insbesondere CEO)

Unterstützung des Vertriebsteams sowie der Channelpartner zur Generierung von Umsatz, basierend auf den neuesten Technologielösungen und den technischen Kundenanforderungen

Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Marktteilnehmern bei der Beratung und Entwicklung von Komplettlösungen

Unterstützung auf Messen in allen technischen Fragen und Angelegenheiten

Internes Reporting

Was Sie mitbringen

Abgeschlossenes technisches Studium oder vergleichbare abgeschlossene Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in einer gleichwertigen Position und im Umfeld von Visualisierungstechnologien

Tiefes Verständnis von und Kenntnisse in professionellen Displaylösungen hinsichtlich aller technischen Fragen (inkl. elektronischer und programmierbarer spezifischer Grundlagen)

Hohe Flexibilität und überzeugende Persönlichkeit

Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Selbstständige, zielorientierte und effektive Arbeitsweise

Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Hohe Reisebereitschaft

Empowering you. Let’s face the challenge to create new perspectives. Um die Leidenschaft und die Kultur von Samsung besser zu verstehen, sollten Sie Samsung selbst erleben. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und schreiben Sie Ihr eigenes Kapitel.

Get empowered: Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Karriereportal unter www.samsung.de/karriere