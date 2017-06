- In diesem Jahr eröffnet DSS-Chairman Florian Rotberg die Konferenz mit zwei Keynotes zu den Hauptthemen Smart Citys und Handel. von Stefanie Schömann-Finck

Die Konferenz beginnt mit Rotbergs Smart Citys-Keynote „Data: the essence of smart cities“. Laut Rotberg ist das Teilen von Daten und Informationen essentiell, um Smart-City-Konzepte realisieren zu können. In seiner Präsentation wird der invidis-Geschäftsführer darauf eingehen, wie alle Beteiligten gewinnbringend einbezogen werden können und welche Bereiche eine Smart City umfassen kann.

Am zweiten Konferenztag eröffnet Rotberg den Retail Technology Track mit einer eigenen Keynote unter dem Titel „Blending the Experiential with the Transactional“. Darin wird er Vergleiche zum Online-Handel ziehen, der nach wie vor dem stationären Handel Sorgen bereitet. Rotberg wird aufzeigen, wie sich die Läden und damit auch Digital Signage-Konzepte verändern müssen, um für die Kunden einen echten Mehrwert und Grund zum Shoppen im Ladengeschäft zu schaffen.

Selbstverständlich präsentiert Rotberg auch in seiner diesjährigen Keynote Daten, weltweite Trends und Entwicklungen am Digital Signage-Markt. Und er wird einen exklusiven Einblick in „The Village“ geben, das derzeit Gesprächsthema Nummer 1 in der Branche ist.

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2017.

Hier bekommen invidis-Leser einen Rabatt von 25 % auf Konferenz-Tickets. (Für rabattierte Tickets nutzen Sie bitte die Codes auf der ersten Seiten des Registrierungsformulars).