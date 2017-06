- Der Druck zur Digitalisierung wächst, doch oft fehlt das Know-how in den Unternehmen. Auf dem DSS im Juli zeigt Vectorform verschiedenste Lösungsmöglichkeiten auf. von Stefanie Schömann-Finck

Die digitale Revolution, so Vectorform, setze Unternehmen immer mehr unter Druck, eine technologische Anpassung sei nicht mehr zu umgehen. Auf dem DSS zeigt das Unternehmen anhand verschiedener Case Studies, zum Beispiel von seinen Kunden aus der Automobilbranche, wie Marken die digitale Kehrtwende schaffen können.

Den Vortrag „The future of retail in a smart and connected world: How technology drives business transformation“ werden Martin Tabery, Managing Director, Mona Wehbe, Executive Director und Martin Morgenfruh, Account Manager, halten.

Vectorform kreiert digitale Anwendungen für Markenerlebnisse, bietet strategische Beratung und die technische Umsetzung an. Dabei werden standardisierte neue Technologien und individuelle Lösungen verbunden.

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2017.

