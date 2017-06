- Grelles Licht, in dem die Problemzonen noch größer wirken? In der Umkleidekabine vergeht oft die Lust aufs neue T-Shirt. Intelligente Beleuchtung kann helfen. von Stefanie Schömann-Finck

Niklas Reiners, Designer bei Ansorg Lighting, wird auf dem DSS Europe zeigen, dass richtige Beleuchtung im Einzelhandel an Bedeutung gewinnt. Vor allem in der Umkleidekabine, wo 85 Prozent der Verbraucher gutes und angenehmes Licht für besonders wichtig halten, wie eine aktuelle Studie des Unternehmen ergab.

Reiners Vortrag „Fitting Room 4.0 – Elevating the shopping experience – how light and digital impact the purchasing process“ wird näher erörtern, wie sich Umkleidekabinen allein durch veränderte Beleuchtung von einem funktionalen Ort hin zu einem Teil des Kundenerlebnisses wandeln. Dazu wird Reiners die Ergebnisse der Studie ausführlich vorstellen und eigene Lösungen präsentieren.

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017.

