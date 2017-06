- Globale Ausschreibungen und Projekte fordern besonders Integratoren heraus. Auf dem DSS in München gibt der Systemintegrator Trison Worldwide Tipps für weltweiten Erfolg. von Stefanie Schömann-Finck

Der Digital Signage Summit findet bereits zum elften Mal statt und steht dieses Jahr unter dem Motto „Digital Signage at the Crossroads – New Technology, Changing Demand and Market Consolidation". Die Besucher erwarten verschiedene Tracks mit Vorträgen und Diskussionen zum Digital-Signage- und DooH-Markt.

Gerade für Integratoren, die wachsen oder sich vergrößern möchten, ist der Vortrag von Ben Phelps, Commercial Director des führenden Systemintegrators Trison Worldwide, spannend. Das Unternehmen war ursprünglich auf Sound-Installationen spezialisiert und hatte 2007 gerade einmal 15 Mitarbeiter. Heute, zehn Jahre später, agiert es weltweit und marktführend.

Phelps wird einen Einblick geben, wie Trison diese Entwicklung geschafft hat. Aus der eigenen Erfahrung und Historie wird er Tipps geben, wie Integratoren mit internationalen Ausschreibungen, Roll-outs, verschiedensten Kundeninteressen und unbekannter Hardware am besten umgehen und dabei ihre Qualitätsstandards einhalten können.

