- Mit einem Zukauf in den USA verstärkt Osram seinen Bereich Spezialbeleuchtung: Die auf sehr helle Lösungen spezialisierte kalifornische LED Engin Inc. wird gekauft und in Osrams Bereich Professional and Industrial Applications angesiedelt. von Thomas Kletschke

Osram übernimmt LED Engin Inc. mit Sitz in San Jose. Das Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern erzielt etwa 10 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. LED Engin ist spezialisiert auf sehr helle und kompakte Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Spezialmärkten. Das Anwendungsspektrum reicht von der Entertainment-Branche über UV- und Pflanzenbeleuchtung bis hin zu regelbaren Farbtemperaturen (Tunable White) und Licht für medizinische Anwendungen.

In seinen Produkten verwendet LED Engin überwiegend LED-Chips von Osram Opto Semiconductors. „LED Engin wird uns neue Wege eröffnen, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in der Spezialbeleuchtung anzubieten“, erklärte Hans-Joachim Schwabe, CEO der Business Unit Specialty Lighting (SP) von Osram.

LED Engin wird im Spezialbeleuchtungsbereich Professional and Industrial Applications der Business Unit Specialty Lighting angesiedelt. Die Produkte von LED Engin kommen dort zum Einsatz, wo kräftige, kompakte LED-Lichtquellen oder speziell maßgeschneiderte LED gefragt sind, beispielsweise zur Beleuchtung von Restaurants, Ladengeschäften, Museen und Galerien. Zudem liefert das Unternehmen Lichtlösungen für Gewächshäuser und leistungsstarke UV-LED für den Einsatz in industriellen Anwendungen im Bereich Druck, Behandlung und Zahntechnik. Im Bereich Entertainment ergänzt LED Engin die Wertschöpfungskette zusammen mit ClayPaky und ADB, Osrams Spezialisten für die Beleuchtung von Konzerten, Events, Theatern und TV-Studios.