- Frank Trossen, seit Jahren in der Digital Signage Branche tätig, und bislang Head of Sales Central & Northern Europe, ist jetzt Head of Sales Europe bei ONELAN. Damit verantwortet er den Vertrieb für Europa, Russland & CIS, Türkei sowie Israel. von Thomas Kletschke

Seit 2014 leitete Trossen als Head of Sales Central & Northern Europe den Vertrieb in DACH, Frankreich, BeNeLux, Nordics sowie Baltics. Ab sofort füllt er die neu geschaffene Position des Head of Sales Europe aus. Diese Position und damit die Vertriebsleitung für Europa hat Frank Trossen seit diesem Monat übernommen.

Die Region umfasst bei ONELAN geografisch gesehen Europa, Russland & CIS, Türkei sowie Israel. Unterstützt wird Trossen durch ein Team von erfahrenen Sales Engineers, die aktuell von Deutschland, Polen sowie UK agieren. Ein weiterer Ausbau des Teams ist geplant. In seiner Funktion berichtet Trossen an Hugh Coghill-Smith, der als Chief Commercial Officer den weltweiten Vertrieb leitet.

Trossen verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche. Zu seinen Stationen gehörten Smart Technologies, wo er von 2000 bis 2007 arbeitete. Von 2007 bis 2011 war Trossen für den internationalen Anbieter von interaktiven Unterrichtsmitteln, Promethean, tätig. Danach schloss sich eine Zeit bei NEC an. Letzte Station vor dem Wechsel zu ONELAN war die Vitec Distribution.

Momentan steht ONELAN vor dem Groß-Umzug in seine neuen Headquarters. Ein weiteres Zeichen für die laufende Expansion ist auch eine neue Industriepartnerschaft. So wurde ONELAN kürzlich von NEC Display Solutions zum NEC Strategic Software Integration Partner ernannt.