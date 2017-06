- Auf dem norwegischen sowie dem schweizerischen Markt führt Samsung den neuen Premium Ultra HD-TV „The Frame“ ein, der später auch in Deutschland und Österreich auf den Markt kommen soll. Das Modell ist als 55-Zöller und als 65″ Modell verfügbar. von Thomas Kletschke

Das Lifestyle-Gerät wurde gemeinsam mit dem renommierten Schweizer Industriedesigner Yves Béhar entwickelt. Der UHD-Fernseher wirkt wie ein Bilderrahmen – und man kann ihn sich deshalb auch in Anwendungen am PoS gut vorstellen.

„The Frame“ wurde auf der CES 2017 mit dem „Best of Innovations Award“ ausgezeichnet, bei dem insbesondere die Idee der Produkte und die Herangehensweise an deren Entwicklung im Zentrum steht. Als Benutzer-Typus wählte Samsung bei der Entwicklung eine fortschrittlich denkende, technikaffine Person, die in ihrer täglichen Routine mehrmals zwischen unterschiedlichen Screens hin- und herwechselt. The Frame soll sich nahtlos in den Alltag des Verbrauchers einfügen.

Tragendes Design-Element von The Frame ist dessen austauschbarer Rahmen. Dank der individuellen Gestaltungsfreiheit können neben schönen Bewegtbildern auch Fotos im Rahmen dargestellt werden – der Fernseher als digitaler Bilderrahmen.

Auch wenn „The Frame“ ausgeschaltet ist, steht auf diesem Fernseher mehr auf dem Programm. Im Art-Modus zeigt der TV beliebte Kunstwerke oder Fotos in ausgewählten Layouts, die über eine Mobile App eingestellt werden. In der Samsung-Kollektion von „The Frame“ sind mehr als 100 exklusive Kunstwerke international bekannter Künstler verfügbar. In zehn unterschiedlichen Kategorien wie beispielsweise Wildlife, Pop Art, Digital, Street Art oder Stillleben werden verschiedene Geschmäcker mit Inhalten bedient.

Im „Art Store“ erweitern Kunden auf Wunsch ihre persönliche Kunstkollektion. Erlesene Kunstwerke stehen in diesem Bereich für Abonnenten (5,90 SFr) zur Verfügung oder können für Nicht-Abonnenten auch einzeln erworben werden (ca. 21,90 SFr pro Stück). Liebhaberstücke oder persönliche Fotos werden unter „Meine Sammlung“ gespeichert, wo sie auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit abrufbar sind.

Der neue TV ist in den Bildschirmgrößen 55″ und 65″ erhältlich. Diese können mit unterschiedlichen Rahmen in den Farben Walnuss, Beige, Holz oder Weiss kombiniert werden. Mit einem Samsung No Gap Wall-Mount lässt sich das Display auch direkt und lückenlos an die Wand montieren. Samsungs neu entwickelte Invisible Connection wurde ebenfalls integriert, die alle notwendigen Verbindungen in einem einzigen transparenten Kabel zusammenfasst.

The Frame ist in der Schweiz ab 19. Juni 2017 für 2.199 SFr (UVP, 55″ Modell) beziehungsweise 2.999 SFr (UVP, 65″ Modell) zu bekommen.