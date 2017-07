- Bei der MediaMarktSaturn Retail Group hat Karel Dörner ab sofort und bis auf weiteres die Aufgabe des Chief Technology Officers übernommen. Dörner ist und bleibt während dieser Zeit Senior Partner von McKinsey. von Thomas Kletschke

Der 43-jährige Karel Dörner wird kommissarisch Chief Technology Officer (CTO) von MediaMarktSaturn. Das teilte die MediaMarktSaturn Retail Group nun mit. Neuzugang Dörner ist Senior Partner der Unternehmensberatung McKinsey & Company und zudem Leiter der McKinsey Digital Labs in Europa. Karel Dörners Aufgabe beinhaltet insbesondere die technologieorientierte Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Er übernimmt diese Rolle, bis über eine dauerhafte Besetzung entschieden ist. Dörner bleibt während der Zeit bei MediaMarktSaturn Senior Partner von McKinsey.

Aus Sicht des Retailers sei Technologie essenziell für alle Bereiche des modernen Handels, sagt Pieter Haas, CEO der MediaMarktSaturn Retail Group. Dies gelte vom Marketing über den Einkauf bis hin zu Customer Relationship Management und Warenwirtschaftssystemen. „Karel Dörner ist einer der anerkanntesten Experten für Online- und Multichannel-Handel in Europa und wird die Weichen dafür stellen, dass MediaMarktSaturn auch technologisch zu einem führenden europäischen Handelsunternehmen wird“, erklärt Haas weiter.

Dörner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Handels- und Technologiebereich und ist als Mitgründer und ehemaliger Managing Director von eBay Europe ein Experte für Online/Multichannel-Handel. Karel Dörner gründete außerdem Aventeon Inc., einen Anbieter von mobiler ERP-Software mit Sitz in den USA, und war dessen CEO. Als einer der Leiter von Digital McKinsey in Deutschland führt er außerdem die McKinsey Digital Labs in Westeuropa. Er kennt MediaMarktSaturn seit mehr als zehn Jahren, in denen er das Unternehmen in verschiedenen Projekten begleitet hat.